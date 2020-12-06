«الكيماويات البترولية» تسلَّمت تشغيل «البولي بروبيلين»

مال وأعمال

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن بدء تسلمها إدارة عمليات التشغيل في مصنع البولي بروبيلين المملوك بالكامل لها في الكويت، والذي كان تحت إدارة تشغيل شركة «إيكويت»، حيث تمت في أول ساعة من العام الجديد 2020 عمليات انتقال التشغيل الآمن للمصنع بكامل طاقته الإنتاجية وفقا للجداول الزمنية المعتمدة لخطة الانتقال، في تجربة فريدة من نوعها تسجل إنجازاً جديدا يحسب للشركتين.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي بجولة تفقدية للعاملين في مقر الشركة بالشعيبة وفي مصنع البولي بروبيلين وذلك للاطلاع على سير العمل وإتمام خطة الانتقال في مراحلها النهائية.

وقال العازمي في رسالة وجهها للعاملين بهذه المناسبة إن إدارة الشركة تنتهز هذه الفرصة لتعبر عن شكرها وتقديرها لجميع الفرق المختصة وكل العاملين الذين عملوا بشكل متواصل وجهد منقطع النظير خلال الفترة الماضية لإتمام عمليات انتقال التشغيل بشكل آمن والتي نجحت في تنفيذ خطة الانتقال دون تأخير وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع خطة الشركة الاستراتيجية التي تتطلب تنمية القدرات التشغيلية لدعم أهداف الشركة الطموحة للنمو في مجال صناعة البتروكيماويات.

وأضاف العازمي أن الشركة مستمرة في تعزيز دور قطاع البتروكيماويات في البلاد، من أجل خلق قيمة مضافة على موارد الكويت الهيدروكربونية ودعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن الشركة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 الخاصة بنشاط صناعة البتروكيماويات، حيث تسعى للتوسع والنمو من خلال مشاريع داخل الكويت وخارجها لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول إلى مكانة رائدة في صناعة البتروكيماويات. وقام نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق م. حمد دخيل السبيعي بالإشراف على تسلم مسؤوليات التشغيل والصيانة في مصنع البولي بروبيلين بشكل كامل، وذلك بحضور ومشاركة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية بشركة إيكويت نواف الخالدي والمديرين المعنيين والعاملين من الطرفين.

يذكر أن فريق مشروع الانتقال المكون من عدة فرق من مختلف التخصصات قد عمل على مدار ثلاث سنوات متتالية لضمان انتقال عمليات التشغيل بشكل آمن ودون عوائق، وتحقيق هدف الشركة والتزامها بالمحافظة على كفاءة تشغيل المصنع وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، وكذلك العمل على خفض التكاليف، لتجتاز الشركة بذلك تحدياً جديداً يسهم في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها للمرحلة القادمة.

