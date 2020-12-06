«فارم لاند» راعٍ ذهبي لـ«هوريكا الكويت» وتسهم في مسابقاته

مال وأعمال

يواصل «هوريكا الكويت 2020» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات المطاعم والفنادق استقطاب المزيد من الرعايات التي تعكس فرادة المعرض كحدث فريد من نوعه في الكويت وكظاهرة تقارع احداث الضيافة الشبيهة في المنطقة.

وفي هذا السياق اعلنت شركة «فارم لاند» (FarmLand) ذات العلامة التجارية كويتية المنشأ رعايتها الذهبية للمعرض ومساهمتها الرئيسة في فعالياته، وهي الشركة التي تتمتع بحضور مميز في دول الخليج وخارجها بفضل منتجاتها وبمزاياها العديدة منها امتلاكها الوكالة الحصريه لعلامة «بريزيدنت» العالمية وايضا الوكالات التجارية التابعة لها مثل (فالبريسو- سوسيتي ركفورد- جلباني ) وايضا نمتلك وكالات من شركات عالمية أخرى مثل (مرادبي- جرانورو- هولينجر- العطار- وايت شيف) و كل هذا سيكون حاضرا ايضا في مسابقات الطهي.

ولفتت شركة ليدرزجروب، المُنظمة للمعرض، الى ان «فارم لاند» تُعد من الشركات الأكبر على مستوى المنطقة في منتجات الأجبان المميزة والاصناف المصنعة كاملا من الحليب الصافي، مشيرة الى «فارم لاند» ستكون ايضا مساهما رئيسا في فعاليات المعرض لاسيما لناحية توفير مواد لمسابقات الطهي اليومية التي تصاحب المعرض طيلة فترة انعقاده من 20 الى 22 يناير القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف.

ومن جهته اعرب أنطوان عبيد، مدير عام شركة فارم لاند عن تقديره لـ«هوريكا الكويت «كظاهرة عالية الجودة والمستوى المتخصص في عالم الضيافة بجميع احتياجاته من المواد الغذائية والتجهيزات والفنون والمهارات اللوجستية «في الوقت الذي يستمر فيه نمو طلب ومتطلبات السوق والمستهلكين على المأكولات وانواعها وجودتها ومكوناتها، التي تلائم ثقافتهم ومعرفتهم وفضولهم وصحتهم، وهي متطلبات متزايدة، ومن هنا فان الاداء المتنامي للضيافة يدفع الفاعلين في هذا القطاع لتحسين الموقع التنافسي باستمرار».

واكد عبيد، ان شركة فارم لاند تترقب انعقاد معرض هوريكا الكويت من عام لعام نظرا لدوره الكبير في تواصل والتقاء اهل المهنة والتباحث بمختلف الجوانب والاهتمامات وتبادل الخبرات وجها لوجه. وان تحليل مسار هذا المعرض منذ 2012 يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه اصبح حاضنة عرض ضرورية لقطاعنا وشركتنا وشركائنا».

