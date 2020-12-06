بيتك» الداعم الرئيس والأكبر لمشاريع طلبة الهندسة

مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في معرض التصميم الهندسي الـ37 لكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت والمخصص لعرض مشاريع وتصاميم طلبة الهندسة على مختلف تخصصاتهم.

وتأتي مشاركة «بيتك» ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على تقديم الدعم المتواصل للطلبة والشباب وتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، خصوصا وأن المعرض يعتبر منصة للطلاب والطالبات لعرض تصاميمهم المبتكرة وامكاناتهم العلمية والتكنولوجية، وهو حافز لتطوير قدراتهم الإبداعية وابراز إنجازاتهم العلمية. ورعى «بيتك» اكثر من 50 مشروع تخرج للطلبة المشاركين في المعرض من مختلف التخصصات في كلية الهندسة والبترول بما في ذلك تخصص الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الكمبيوتر وهندسة البترول، والهندسة الصناعية وغيرها من التخصصات العلمية.

وأقيم المعرض الذي شهد مشاركة 440 متنافساً بـ 107 مشاريع مختلفة، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ممثلاً عن الغانم.

كما شهد حفل الافتتاح حضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، ومدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور رائد بورسلي وعدد من الاكاديميين والمسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية والمشاركين في المعرض.

وأشاد مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري، بالشراكة الاستراتيجية مع «بيتك» في دعم الطلبة بمجالات مختلفة، منوها بأن «بيتك» الداعم الرئيسي لمشاريع طلبة الهندسة.

وأضاف أن معرض التصميم الهندسي يقدم أفكارا متميزة من قبل الطلاب والطالبات وهي مشاريع تخرجهم التي تبين رؤيتهم وكيفية توظيفها للخبرات النظرية والعملية، لافتا الى أن المشاريع المشاركة اتسمت بالتنوع وطرحت أفكاراً وحلولاً تواكب العصر. وبدوره، تقدم مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور دعيج الركيبي، بالشكر لـ»بيتك» مثمنا رعايته للمعرض ودعمه المتواصل للكلية والطلبة بأنشطة مختلفة. كما أعرب عن فخره بالشراكة المتميزة مع «بيتك»، مبينا ان الجامعة تحتفل بمرور 16 سنة على اقامة معرض التصميم الهندسي. ومن جانبهم، أعرب طلبة الهندسة بجميع تخصصاتها عن تقديرهم لـ«بيتك»، مثمنين رعايته لمشاريعهم التخرجية ومشيدين بجهوده ودعمه المتواصل للطلبة والمبادرات الابتكارية وجهود البحث العلمي والانشطة المختلفة التي من شأنها ان تساهم في البناء والتطوير والتنمية بمفهومها الشامل.

