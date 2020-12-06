«الوطني»: آمنة عبدالجادر فازت بـ 250 ألف دينار من «الجوهرة»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن اسم الفائز في السحب ربع السنوي لحساب الجوهرة، حيث فازت آمنة عبد اللطيف محمد عبدالجادر بمبلغ 250 ألف دينار كويتي، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز عبر إذاعة نبض الكويت FM 88.8 وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني. علماً بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم تحت إشراف ومراقبة شركة «ديلويت» العالمية.

ويدخل عملاء الجوهرة تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار كويتي أسبوعياً و125,000 دينار كويتي شهرياً والجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دينار كويتي ربع سنوياً، حيث ان كل 50 دينارا كويتيا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي. علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار كويتي والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500,000 دينار.

