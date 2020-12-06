الدعيجاني: الطاقة التخزينية لـ «كافكو» الأفضل خليجياً

مال وأعمال

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كشف نائب الرئيس المدير العام في شركة تزويد الطائرات بالوقود كافكو عبدالله الدعيجاني أن الطاقة التخزينية حالياً تبلغ 56 مليون لتر، لافتاً إلى وجود خطة لتأهيل المستودع القديم، لإضافة 24 مليون لتر، 12 مليون لتر خلال يناير الحالي، على أن يتم إضافة 12 مليون أخرى خلال العامين المقبلين، لتصل الطاقة التخزينية إلى 80 مليون لتر يومياً، ما يكفي 30 يوماً، مؤكداً أن هذه الطاقة من أفضل القدرات الاستراتيجية مقارنة بكثير من الدول والتي لا تتجاوز الطاقة التخزينية بها أسبوع على أقصى تقدير.

مؤكداً أن كافكو لديها القدرة على رفع المخزون خلال يوم أو يومين بمقدار 10 ملايين لتر، إضافة إلى جهوزية الشركة لأي زيادة في حركة الطيران مع تشغيل المطار الجديد ولفت في حوار مع النهار الى أن الشركة تقوم بتزويد ما يقرب من 4500 طائرة شهرياً بمعدل يومي يتراوح ما بين 120 إلى 140 طائرة، تصل في بعض أوقات الذروة إلى 180 طائرة.

وأشار إلى ان الشركة استثمرت نحو 10 ملايين دينار لإنشاء منظومة التزود بالوقود في مطار الكويت الدولي خلال السنوات الخمس الماضية والتي كان آخرها شبكة الوقود لمبنى الركاب الجديد تي 4، متوقعاً استثمار 2.5 إلى 3 ملايين دينار في المطار الجديد T2، مشيراً إلى أن الشركة قدمت دراسة كاملة للتصميم النهائي قبل 6 سنوات، مشيراً إلى أن طرح المشروع كان من المفترض ان يكون في سبتمبر الماضي، وحتى الآن لم يتم الطرح، مشيراً إلى أن الشركة انتهت من حزمتها نهاية سبتمبر الماضي وتم تسليمها لوزارة الأشغال، مؤكداً أن الكرة حالياً في ملعب وزارة الأشغال.

ولفت إلى أن أرباح الشركة للعام المالي الحالي في طريقها للنمو بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 في المئة‎ بعد تبني ادارة الشركة خطة تسويقية جديدة تعمل على تنفيذها في دول الخليج.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

? بداية، ماذا عن الطاقة التشغيلية للشركة حالياً، وهل هناك خطط لزيادتها؟

? الآن الطاقة التخزينية 56 مليون لتر، ولدينا خطة لتأهيل المستودع القديم، لإضافة 24 مليون لتر، في يناير الحالي سيتم إضافة 12 مليون لتر، وخلال العامين المقبلين سيتم إضافة 12 مليون لتر أخرى، لتصل الطاقة التخزينية 80 مليون لتر يومياً خلال عامين، ما يكفي 30 يوماً، وطبعاً هذه الطاقة من أفضل القدرات الاستراتيجية مقارنة بباقي الدول المجاورة، حيث لا تتجاوز الطاقة التخزينية أسبوع.

وبلغت كميات الشركة حسب اخر احصائية صادرة في نوفمبر الماضي 660 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات، ونأمل في زيادة تلك الكمية لتبلغ مليار لتر بحلول شهر مارس المقبل .

كما أن الشركة لديها القدرة على رفع المخزون خلال يوم أو يومين بمقدار 10 ملايين لتر.

? كيف انعكس توسع المطارات في الكويت على حجم أعمال الشركة؟

? لاشك أن الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الكويت في افتتاح وتشييد المطارات الجديدة انعكست بشكل إيجابي على عمليات شركة كافكو، حيث تعتبر المطارات مكونا مركزيا من مكونات التنمية الاقتصادية، وهي ضرورة حتمية لجلب الاستثمارات والمشاريع لأي دولة اذ زادت عمليات تزويد الوقود في شركة كافكو بزيادة الرحلات المتجهة من والى مطار الكويت الدولي، ما انعكس على أرباح الشركة المالية، حيث من المتوقع أن تزيد أرباح الشركة ما بين 3 إلى 5 في المئة خلال العام المالي الحالي.

? ما حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في تطوير أنظمة التزود بالوقود للطائرات في المطارات؟

? خلال السنوات الخمس الماضية استثمرت الشركة نحو 10 ملايين دينار في إنشاء شبكة التزود بالوقود في مطار الكويت الدولي، وكان آخرها مبنى الركاب الجديد (تي 4) التابع لشركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث تم العمل على بناء شبكة تزويد الطائرات بالوقود في مبنى الركاب ويحتوي على ما يقارب 6 بوابات مع إمكانية استيعاب 9 طائرات حسب حجم الطائرة، أما عن مطار T2 فمن المتوقع أن تستثمر الشركة ما بين 2.5 إلى 3 ملايين دينار، بخلاف شبكة الأنابيب التي سوف تتكفل بها وزارة الأشغال.

وقامت الشركة بتطوير مدينة الشحن الجديدة في منطقة غرب مطار الكويت الدولي وتسع المدينة لـ 77 موقفا، وتم التوسع في المزودات والمعدات ذات الصلة، كما قامت الشركة باستحداث مواقف للطائرات، إضافة إلى انشاء شبكة تزويد الوقود في مطار شركة الجزيرة.

? عدد شركات الطيران التي تتعاملون معها؟ وما معدل استهلاك شركات الطيران للوقود يوميا؟

? إن شركة كافكو على الرغم من أنها صغيرة في حجمها وعدد العاملين فيها إلا أنها كبيرة في عملها وتأثيرها، فهي جزء لا يتجزأ من مطار الكويت الدولي وعامل فعال في تنشيط حركة الطيران فيه، حيث تقوم بتوفير الوقود وتزويده لطائرات عملائها من شركات الطيران، وتتعامل كافكو مع 79 شركة طيران تجارية، ويبلغ معدل استهلاك شركات الطيران للوقود يوميا 2.5 مليون لتر.

? ما عدد الطائرات التي تزودها الشركة بالوقود يوميا؟

? يبلغ معدل عدد الطائرات التي تقوم الشركة بتزويدها بالوقود 4000-4100 طائرة شهريا، أي بمعدل 135 طائرة يوميا، وتستغرق عملية التزويد من 20 إلى 45 دقيقة ويعتمد ذلك على حجم الطائرة، الكمية المراد تعبئتها، الجهة المقصودة، وحمولة الطائرة.

? بالنسبة لمطار الكويت الجديد ما أهم الأعمال التي تقوم بها كافكو حاليا في المبنى؟

? الشركة قدمت دراسة كاملة للتصميم النهائي لمطار T2 قبل 6 سنوات، كان من المفترض ان يكون الطرح في شهر 9 أو 10 لسنة 2019، حتى الآن لم يتم الطرح، رغم أن الشركة انتهت من حزمتها 30/9 الماضي وتم تسليمها لوزارة الأشغال، الآن الكرة في ملعب وزارة الأشغال.

وبشكل أساس تعتبر خطط الشركة مبنية على خطط الطيران المدني، حيث يتم الترتيب معهم لحظة بلحظة في المطار الجديد، خطوط أنابيب ومباني، وتصل القيمة المبدئية لإنشاء منظومة التزود بالوقود في المطار الجديد نحو 15 مليون دينار.

? هل لك أن تحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه الشركة؟

? لا توجد مشاكل لدى الشركة، إلا عمليات التدفقات النقدية في السابق، وتم حلها بالتفاهم مع مؤسسة البترول، مشيراً إلى أن التحدي الآن يكمن في مواكبة التوسع الذي يحدث في المطار، ومدى مواكبة الشركة لذلك التحدي، خاصة أن عدد موظفي الشركة ليس كبيراً، بما يعني محدودية القوى العاملة وضخامة المشاريع، ولكن نحن مستمتعون بهذا التحدي، ونأخذ الشكر من تلك الشركات.

? ماذا عن أنظمة التزود بالوقود في المطار الجديد؟

? قامت شركة كافكو بتصميم شبكة وقود موازية لحجم مشروع مبنى مطار الكويت الجديد، حيث ستستوعب شبكة الوقود تزويد أكثر من 50 طائرة ويتضمن التصميم مبنيين لعمليات تزويد الوقود وورشتي عمل للصيانة.

? هل يوجد جديد في عقود الشركة مع وزارة الدفاع؟

? تم تجديد عقد صيانة وتشغيل محطات الوقود بالقواعد الجوية بتاريخ 30/12/2018، كما تم تجديد عقد تزويد الوقود بتاريخ 10/12/2017، ونود التنويه أنه يوجد تعاون مشترك وبشكل مباشر بين شركة كافكو والمعنيين في وزارة الدفاع بخصوص تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بكافة العقود المبرمة بيننا.

? ماذا عن خطط التوسع في حركة الطيران والشحن في الكويت؟

? بخصوص منطقة الشحن الجوي الجديدة، فقد قامت كافكو بتشغيل جزء من شبكة الوقود الخاصة بمنطقة الشحن الجوي، حيث تتم تعبئة الطائرات فيها حاليا بحيث تستوعب شبكة وقود منطقة الشحن الجوي تعبئة أكثر من 70 طائرة.

أما بخصوص الجزء الذي لم يتم تشغيله في منطقة الشحن الجديدة فإن كافكو جاهزة لتشغيله متي ما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتبقية من خلال الإدارة العامة للطيران المدني.

? ما أهم الاشتراطات التي تطبقها كافكو في عملياتها؟

? إن شركة كافكو تقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحرص على تطبيق جميع أنظمة وإرشادات السلامة الصارمة والمتعلقة بعمليات التزويد، كما تتبع الشركة المواصفات العالمية في عمليات التزويد، حيث انها تتبع نظام (JIG Standard) و(IATA Standard) وذلك للارتقاء بخدماتها ورفع مستوى السلامة في عمليات التزويد.

وقود الطائرات الخاصة

أشار الدعيجاني إلى أن وقود الطائرات يتم إنتاجه عبر شركة البترول الوطنية جيث إيه ون، جي بي آيت وقود الطائرات العسكرية، وفقط كميات بسيطة يتم استيرادها للطائرات الخاصة، لافتاً إلى أن حركة المطار ليست فقط وقود، فمهما كان لديك من امكانات لا نستطيع تنشيط حركة الطيران لأنها ترتبط بعوامل أخرى، مؤكداً أن الشركة جاهزة لأي زيادة في حركة الطيران مع تشغيل المطار

حجم المنافسة

أكد الدعيجاني أن الشركة لا تعاني من منافسة في السوق المحلي ولكن المنافسة الحقيقية تكمن في كيفية جذب خطوط الطيران الخارجية، كي تصبح من عملاء الشركة، لافتا الى انه كلما كان اداء الشركات الحكومية عالياً فلن تعاني من منافسة القطاع الخاص.

تسريع الموافقات

قال الدعيجاني إن الشركة لديها منظومة نستطيع من خلالها تسريع الحصول على الموافقات والتمويلات بشكل أسرع من باقي الشركات، لافتاً إلى أن الشركة لديها دينامكية كبيرة في سرعة الحصول على تمويلات.

هامش الربح

أوضح الدعيجاني أن أسعار الوقود عالمية ويتم تحديدها من قبل المنظمة العالمية للطيران، لكن ما يختلف هو هامش الربح، لذلك لا يوجد فرق كبير إلا بالكميات الكبيرة، بالنسبة لنا الجزيرة والكويتية يحرصون على الاستفادة من قرار الخصم الخاص بها. لذلك تبلغ تمثل الكويتية 55 – 60 في المئة من مبيعات الشركة، بينما تشكل مبيعات الجزيرة 10 في المئة تقريباً، 35 باقي الشركات الأخرى.

مديونيات الشركة

أكد الدعيجاني أن مديونيات الخطوط الكويتية حالياً صفر.

خصم الوقود

قال الدعيجاني أن الشركة في 2006 وفقاً لقرار مجلس الوزراء كان لديها خصم 10 في المئة على أسعار الوقود لكل شركات الطيران، ما أحدث طفرة في مبيعات الشركة وقتها، بعد الشركات كانت تأتي خصيصاً لتمويل طائراتها، حتى 2014.

القطاع الخاص

لفت الدعيجاني إلى أن القطاع الخاص يجب أن يقدم إضافة، حتى يدخل بشكل عام إلى القطاع النفطي، لان الشركات غير مستعدة أن تضع مبالغ ضخمة في استثمار يحتاج لمتخصصين ومهنيين، لافتاً إلى أن كافكو من الشركات المعتمدة على الربحية وتحقق أرباحاً، حيث تجاوزت رأس المال، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات، ممكن أن يكون من القطاعات المستهدفة للتخصيص شرط أن يقدم إضافة قوية.

العمالة الوطنية

ذكر الدعيجاني أن نسبة العمالة الوطنية في الشركة تبلغ 97 في المئة، بخلاف موظفين كويتيين في عقود المقاولين، مشيراً إلى أن معايير الخصخصة لا تنطبق على الشركة.

