سمكة بـ 1.8 مليون دولار!

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قام رجل أعمال متخصص في الاتجار بقطاع وجبة السوشي اليابانية بدفع 1.8 مليون دولار مقابل الحصول على سمكة تونة عملاقة في مزاد أقيم بمناسبة السنة الجديدة في العاصمة طوكيو، أمس. وقام كيوشي كيمورا، الملقب بـ «ملك التونة» والقائم على ادارة سلسلة من أبرز مطاعم السوشي، بدفع 193 مليون ين (1.8 مليون دولار) للحصول على سمكة تونة ذات الزعنفة الزرقاء بلغ وزنها 276 كيلوغراما، والتي تم اصطيادها في منطقة آوموري شمالي اليابان. وقال كيمورا بعد المزاد: «انها الأفضل.. أجل انها باهظة الثمن، أليس كذلك؟ أرغب أن يتناول زبائن المطعم ألذ الٍماك هذا العام أيضا». ومن عادة كيمورا أن يدفع مبالغ باهظة في المزاد الأول من كل عام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية، ليتصدر اسمه واسم سلسلة مطاعمه عناوين الأخبار خلال هذا الموسم. ففي أول مزاد العام الماضي، دفع كيمورا 3.1 ملايين دولار للفوز بسمكة تونة بلغ وزنها 278 كيلوغراما.