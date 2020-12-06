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أعلن النائب محمد الدلال مقرر اللجنة التشريعية أنها وافقت على مقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة، مشيرا الى رفض رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية المرفوعة ضده من نائب سابق، وإلى ان العدساني حضر الاجتماع وطلب الموافقة على رفع الحصانة إلا ان اللجنة رأت عدم الموافقة.

وذكر الدلال في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على قانون الصيدلة ووافقت عليها بالاجماع وستحيل تقريرا بذلك إلى اللجنة المختصة، كما فتحت بند ما يستجد من أعمال وتم خلاله بحث إمكانية وضع ضوابط داخل اللجنة في شأن مدى الحاجة إلى مراسلة جهات حكومية أو قضائية لأخذ آرائها في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، مشيرا إلى انها لم تتخذ قرارا حتى الآن حول هذا المقترح.

