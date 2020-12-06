ضبط وإحضار عبدالله النفيسي بشكوى من «الخارجية»

الاخيرة

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري ضبط واحضار د. عبدالله النفيسي تأسيسا على الشكوى المقدمة ضده من وزارة الخارجية لاساءته الى دولة الامارات عبر تغريداته. وفي احداث نظر القضية امس تخلف النفيسي عن الحضور رغم اعلانه، فامرت المحكمة بالتأجيل الى جلسة 2/2 لضبطه واحضاره. وكانت الخارجية تقدمت بشكواها ضد النفيسي في 20 أغسطس الماضي مطالبة باحالته الى المحاكمة وتطبيق اقصى العقوبة عليه لتهديده العلاقات الدبلوماسية بين الكويت و الامارات كما طلبت معاقبته بشأن جرائم امن الدولة الخارجية وفق المادة 4 من 1970/30 التي تنص على انه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام دون اذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة او القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة او تؤدي الى تعريض البلاد لخطر الحرب او القيام باعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة. ووجهت النيابة للنفيسي تهمة تتعلق بامن الدولة الخارجية على خلفية تغريداته التي تضمنت الاساءة الى دولة الامارات وتعريض الكويت الى قطع العلاقات الرسمية.

