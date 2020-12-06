مظاهرات ضد الحرب في أميركا.. وبيلوسي تنتقد تصعيد ترامب

عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: تجمع متظاهرون في واشنطن ونيويورك ومدن اخرى في الولايات المتحدة رفضا لأي حرب مع ايران وللمطالبة بخروج القوات الأميركية من الشرق الأوسط، وذلك غداة الضربة التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني في بغداد. وأمام البيت الأبيض تجمع نحو مئتي شخص تلبية لدعوة منظمات يسارية، وقد طالبوا بـ»انسحاب القوات الأميركية من العراق فورا» وبـ«رفض الحرب على ايران والعقوبات المفروضة عليها». وكانت المنظمات اليسارية دعت لتظاهرات في نحو 70 مدينة اميركية. وهتف احد منظمي التظاهرة امام البيت الأبيض «لن نسمح بجر بلادنا الى حرب عبثية جديدة»، ثم توجه المتظاهرون الى فندق ترامب القريب من مقر الرئاسة. وحمل المتظاهر سام كروك البالغ 66 عاما لافتة كتب عليها «ان كنت تريد صرف الانتباه (عن امر ما) شن حربا». وأعربت ايرانية-أميركية تبلغ 31 عاما عرفت عن نفسها باسم شيرين عن «قلقها ازاء احتمال اندلاع حرب مع ايران». وقالت «لقد انفقنا مليارات الدولارات لشن حروب في العراق وأفغانستان، والام ادى ذلك؟» ونظمت تظاهرات امام برج ترامب في شيكاغو وفي لوس انجليس.

وفي هذا السياق قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي في بيان ان المعلومات التي قدمها ترامب للكونغرس «تثير تساؤلات جدية وعاجلة حول توقيت وطريقة وتبرير» الضربة. وأضافت بيلوسي ان «الأعمال الاستفزازية والتصعيدية وغير المتكافئة لادارة ترامب تواصل تعريض افراد جيش ودبلوماسيي ومواطني اميركا وحلفائها للخطر». بدورها وصفت عضو الكونغرس الديموقراطية الكسندريا اوكازيو كورتيز الرئيس الأميركي «بالوحش» واتهمته بأنه «يهدد باستهداف وقتل عائلات ونساء وأطفال ابرياء». وكتبت في تغريدة على تويتر «هذه جريمة حرب».

