خادم الحرمين يؤكد لرئيس العراق أهمية خفض التوتر

عربيات ودوليات

الرياض- مسقط - الوكالات: اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص السعودية على امن العراق واستقراره. وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الملك سلمان بالرئيس العراقي برهم صالح مؤكدا خلاله «أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة واتخاذ جميع الاجراءات لخفض التوتر فيها». من جهته اعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره. وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

الى ذلك اجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي. واستعرض ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة مؤكدا حرص المملكة على امن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة. من جهته اعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.

من جهة ثانية اصدر ولي العهد السعودي، توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين. وقالت مصادر سعودية ان الأمير خالد بن سلمان «سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في اطار سعي المملكة الى بذل كل الجهود الرامية الى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي الى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز امن المنطقة واستقرارها».

وفي هذا السايق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سعودي قوله امس ان واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة. وقال المسؤول «نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة اهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من اي عمل يمكن ان يؤدي الى تصعيد». على صعيد متصل قالت سلطنة عمان امس انها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة «المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وايران». ودعت وزارة الخارجية العمانية في بيان نقلته وكالة الانباء العمانية الطرفين الى «تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة». كما دعت المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اكدت الجمعة الماضية ان الجيش الاميركي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابومهدي المهندس.

