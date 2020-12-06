أوروبا تتحرك لمنع وقوع «مواجهة عرضية»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بروكسل، على ما افاد بيان صدر امس عن الاتحاد الأوروبي وحض مرة جديدة على «خفض التصعيد» في الشرق الأوسط، وذلك في اعقاب مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني فجر الجمعة في ضربة اميركية في بغداد. وأصدر بوريل هذه الدعوة بدون تحديد موعد معين في بيان عرض فيه مضمون المكالمة الهاتفية التي اجراها في نهاية الأسبوع مع ظريف وذكرها في تغريدة. جاء فيها ان بوريل وظريف بحثا «أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الايراني الذي يبقى حيويا للأمن العالمي». وأكد بوريل في التغريدة انه «مصمم على الاستمرار في لعب دوره الكامل كمنسق والحفاظ على وحدة صف المشاركين المتبقين في الاتفاق دعما له ولتطبيقه التام من قبل جميع الأطراف». من جهته قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، امس ان سليماني كان يشكل «تهديدا اقليميا» وان «للولايات المتحدة حق الدفاع عن النفس» وان لندن متعاطفة «مع الموقف الذي وجدت فيه (الولايات المتحدة) نفسها، «لكننا نريد خفضا للتصعيد الآن».

وأضاف راب انه تحدث الى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي لحضهما على خفض تصعيد التوترات في المنطقة عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني المصنف على لائحة الارهاب الأميركية. وأضاف وزير الخارجية البريطاني ان المملكة المتحدة ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية لتقليل المخاطر المترتبة على بريطانيا وعلى قواتها. واعتبر الوزير البريطاني ان «لا احد سيستفيد من حرب في الشرق الأوسط المستفيدون الوحيدون هم داعش والارهابيون». ودعا راب، ايران الى الانخراط في دبلوماسية «ذات مغزى» مشيرا الى ان طهران لا يمكنها المضي في «نشاطاتها الشنيعة». وشدد في ذات الوقت على اهمية خفض التصعيد في الشرق الأوسط لتجنب وقوع «حرب عرضية»، مشددا على ان الحرب في المنطقة لا تصب في مصلحة احد. وفي هذا السياق اجرت الصين محادثات مع روسيا وفرنسا شريكتيها في مجلس الأمن الدولي، بشأن التوتر الخطير بين واشنطن وطهران منتقدةً «المغامرة العسكرية» للولايات المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ان «الصين تعارض اي اساءة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية. المغامرة العسكرية غير مقبولة». من جهته قال لافروف ان «السلوك الاميركي غير قانوني ويجب ادانته».

