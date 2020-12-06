البحرية الملكية سترافق السفن البريطانية في مضيق هرمز

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: أعلن وزير الدفاع البريطاني ان البحرية الملكية سترافق السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز بسبب تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة. وقال بن والاس ان السفينتين الحربيتين الفرقاطة «اتش ام اس مونتروز» والمدمرة «اتش ام اس ديفندر» ستستأنفان مرافقة السفن التجارية التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر نقطة العبور الاستراتيجية هذه. واضاف «ستتخذ الحكومة كل الاجراءات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا». وكانت البحرية الملكية رافقت سفنا مدنية بين يوليو ونوفمبر بعدما صادرت ايران في يوليو ناقلة النفط السويدية التي تحمل العلم البريطاني «ستينا امبيرو».