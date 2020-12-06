قراصنة إيرانيون يخترقون موقع وكالة فيدرالية

عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة إيرانيين الموقع الالكتروني لوكالة فدرالية أميركية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمر بها الرئيس دونالد ترامب. وحجبت صفحة تحمل صورا للمرشد الأعلى للجهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وللعلم الإيراني الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام).وكتب في تعليق على رسم للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يتلقى لكمة عن إيران وتحيط به صواريخ تحلق في الجو «الشهادة كانت... المكافأة على سنوات من الجهود الشاقة»..وكتب في تعليق آخر بالأسود والأبيض «هذا ليس سوى جزء يسير من قدرة إيران السيبرانية».