الاحتلال يسرق سور الأقصى

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رام الله- «كونا»: طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى في القدس المحتلة أمس شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لأعمال ترميم الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى.

وقالت الدائرة في بيان صحافي ان مجموعة من العمال الإسرائيليين استأنفت أمس العمل على نصب السقائل على الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى في منطقة القصور الاموية تمهيدا لبدء العمل على ترميم الحائط الخاص بالمسجد الأقصى. وأضافت أنها طالبت شرطة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الاعمال وإزالة جميع السقائل التي تم نصبها على حائط الحرم القدسي الشريف.

وحذرت من الاستمرار بهذه الأعمال والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكاملة 144 دونما بجميع مصلياته وساحاته ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية اليه كمسجد إسلامي للمسلمين فقط تحت وصاية ورعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكدت دائرة الأوقاف أنها المسؤول الحصري عن إدارة جميع ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك وصيانته وهي صاحبة الاختصاص بأي أعمال صيانة في جميع جدران المسجد الأقصى المبارك من الداخل والخارج كوقف إسلامي خالص للمسلمين.

وطالبت شرطة الاحتلال أيضا باسترجاع الأحجار المسروقة لإعادتها الى موقعها في سور المسجد الأقصى الغربي.

