أستراليا تحصي خسائرها بعد يوم كارثي من الحرائق

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بلدة ناورا (أستراليا)- أ. ف. ب: بدأت السلطات الأسترالية أمس تقييم الأضرار الهائلة الناجمة عن الحرائق غداة يوم شهد سقوط القتيل الـ24 واعتبر الأسوأ منذ بدء الأزمة في البلاد في سبتمبر بسبب ظروف مؤاتية لانتشار النيران.

وأتت الحرائق على مئات المنازل، كما قتل رجل فيما كان يحاول إنقاذ منزل صديق له.

ويبقى الوضع خطيراً خصوصاً في ولاية نيو ساوث ويلز حيث لاتزال 150 حريقاً مشتعلة، على الرغم من أمطار خففت من وطأة الكارثة نسبياً في بعض المناطق أمس.

وأعلنت رئيسة وزراء الولاية التي عاصمتها سيدني غلاديس بيرجيكليان نحن في وضع لم نشهد له مثيلاً في السابق.

وقالت إن العديد من القرى التي لم تعرف من قبل خطر حرائق الغابات، هي الآن مهددة بالزوال.

وأعلنت حال الطوارئ في الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد، وهي المنطقة الأكثر كثافةً سكانية في أستراليا وصدرت أوامر بإجلاء 100 ألف شخص من ثلاث ولايات.

ولمواجهة الأزمة الخطيرة التي نتج عنها دمار مساحة من الأراضي تساوي مرتين مساحة بلجيكا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت تعبئة 3 آلاف عسكري من الاحتياط لمساعدة رجال الإطفاء الذين باتوا منهكين.

وهذه أكبر تعبئة عسكرية في تاريخ البلاد. وسبق أن تحركت سفن للبحرية ومروحيات قتالية من أجل تنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، في منطقة مالاكوتا في ولاية فكتوريا، حيث احتجز 4 آلاف شخص على الشاطئ بعدما حاصرت النيران المدينة.

ونزح الآلاف في أستراليا هرباً من الحرائق، وبين هؤلاء النازحين نورين رالستون- بيرشاو البالغة من العمر 75 عاماً، والتي خسرت يوم رأس السنة منزلها في موغو الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى جنوب شرق كانبيرا.

وقالت لا أتمنى العودة إلى بيتي لكي لا أراه رماداً مضيفةً لن أبني بيتاً جديداً هناك.

وأعلن موريسون إنشاء وكالة للتعافي من حرائق الغابات مهمتها تقديم المساعدة للمنكوبين خلال العامين المقبلين.

وحيا الجميع في كافة أنحاء البلاد وخارجها تفاني فرق الإطفاء التي خسرت ثلاثة من عناصرها خلال مكافحتهم الحرائق.

وبعثت الملكة إليزابيث الثانية أمس رسالة تعزية للحاكم العام في أستراليا، وهو ممثلها في البلاد، أعربت فيها عن حزنها العميق وشكرت العاملين في خدمات الإغاثة الذين وضعوا حياتهم في خطر لمساعدة السكان.

