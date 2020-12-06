السعودية تدين تصديق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

جدة- «كونا»: دانت السعودية امس موافقة البرلمان التركي على تفويض رئاسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا واصفة ذلك بأنه يقوض جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» عن الخارجية السعودية القول في بيان ان التحرك التركي «يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضا للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في 31 من ديسمبر الماضي». وقال البيان ان هذا «التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وللأمن العربي والأمن الإقليمي كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية».

وكان البرلمان التركي وافق الخميس الماضي على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا في خطوة تهدف إلى دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فائز السراج بموجب اتفاقية أمنية بين الجانبين. وأعلن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في اعقاب ذلك «النفير العام لمواجهة اي قوات اجنبية في ليبيا» واصفا الاتفاقية الامنية التي ابرمتها حكومة الوفاق مع تركيا بـ«الخيانة». وكان حفتر أطلق في 12 ديسمبر الماضي «معركة الحسم» داعيا قواته الى التقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس والسيطرة عليها.

