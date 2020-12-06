«الشباب» الصومالية تهاجم قاعدة أميركية في كينيا

عربيات ودوليات

نيروبي- أ. ف. ب: شنّ مسلحون من حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة صباح أمس هجوماً على قاعدة عسكرية تديرها قوات أميركية وكينية في لامو (شمال كينيا) قرب الحدود الصومالية واستهدف الهجوم قاعدة تعرف باسم «معسكر سيمبا» (كامب سيمبا) في خليج ماندا قرب جزيرة لامو السياحية. وهو الأخير من نوعه منذ أن أرسلت نيروبي قوات إلى الصومال في عام 2011 لمكافحة تنظيم حركة «الشباب» الصومالية التابع لتنظيم «القاعدة».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الكيني الكولونيل بول نجوغونا في بيان «جرت محاولة اختراق أمن المدرج الجوي في ماندا».

وأضاف «تم صد محاولة الاقتحام بنجاح. وحتى الآن، عثر على جثث أربعة إرهابيين. ومدرج الإقلاع لم يمس. بعد هذه المحاولة الفاشلة (التي قام بها الشباب) اندلع حريق في خزانات وقود واقعة على المدرج». وأشار المتحدث إلى أنه تمت السيطرة على الحريق و»يجري حاليا تطبيق تدابير أمنية اعتيادية».

من جهته، أكد المسؤول المحلي الكيني إيرونغو ماشاريا وقوع الهجوم فجراً، لافتاً إلى أنه «تم صده»، لكن دون أن يحدد ما إذا وقع ضحايا. وفي بيان مقتضب، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (افريكوم) عن الهجوم «الذي تم في مطار ماندا باي»، مشيرةً إلى انها «تراقب الوضع» دون ان تعطي المزيد من التفاصيل.

