28 قتيلاً في قصف استهدف الكلية العسكرية بطرابلس

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طرابلس- ا. ف. ب: قتل 28 وأصيب العشرات من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من ليل السبت الاحد ، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية، وفقا لما أفاد به أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال الهاشمي إن «28 قتيلا وعشرات من الجرحى من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس سقطوا جراء قصف جوي تعرضت له الكلية». وأضاف «الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسة للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا». وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، توجيه نداء عاجل لسكان طرابلس بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة التي سجلت بين طلاب الكلية.

من جهتها، اتهمت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق القواتِ الموالية للمشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.

