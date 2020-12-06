واشنطن وطهران تتراشقان التهديدات بالدمار

واشنطن- طهران - الوكالات: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران بأنها ستتعرض لضرب بشكل اقوى من اي ضربة واجهتها من قبل، اذا ردت طهران على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني لترد ايران بغضب مؤكدة ان الوجود الاميركي في غرب اسيا كلها بات الآن في مراحله «النهائية».

وكتب ترامب في تغريدة «اذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل اقوى مما ضربوا يوما من قبل». وأضاف في تغريدة اخرى ان الولايات المتحدة ستستخدم معداتها العسكرية «الجديدة الجميلة بلا تردد»، اذا رد الايرانيون. وكان الرئيس الأميركي حذر السبت من ان الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً في ايران ستضربها «بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة» اذا هاجمت الجمهورية الاسلامية اهدافاً او افراداً اميركيين، موضحا ان بعض تلك المواقع هي «على مستوى عال جداً ومهمة لايران والثقافة الايرانية». واشار الى ان «تلك الأهداف، وايران نفسها، سيتم ضربها بشكل سريع جداً وقوي جداً». وأكد الرئيس الأميركي ان «الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات». وأوضح ان الرقم 52 يمثل عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران على مدى اكثر من سنة اواخر العام 1979.

في المقابل رد الجيش الايراني امس قائلاً ان الولايات المتحدة لا تملك «الشجاعة» للقيام بذلك، وفق ما افادت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية. ونقلت الوكالة عن قائد الجيش الايراني الجنرال عبدالرحيم موسوي قوله انه في اي مواجهة محتملة استبعد ان تتجرأ اميركا على استهداف 52 نقطة ايرانية، اضاف قائلا «سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا».

من جهته قال الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، حسين نقوي حسيني انه «ليس بالضرورة ان يكون الثأر والانتقام لمقتل سليماني ورفاقه من داخل ايران». واعتبر انه «ليس بامكان اميركا ان تستهدف القواعد الايرانية، ولن تتجرأ على قصفها».

الى ذلك نصح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني (البرلمان) علي لاريجاني الأميركيين ان «يحزموا امتعتهم ويلوذوا بالفرار من المنطقة». واشار لاريجاني الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ارتكب جريمة كبرى وهي بمثابة الانقلاب العسكري عام 1953، وذلك في اشارة الى الانقلاب على حكومة محمد مصدق.

بدوره حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي قائلاً ان «استهداف مواقع ثقافية هو جريمة حرب» واكد ان «نهاية» الوجود الأميركي في غرب آسيا قد بدأت. وكتب ظريف على حسابه على موقع «تويتر» ان ترامب الذي «انتهك بشكل خطير القانون» الدولي عبر «الاغتيالات الجبانة» الجمعة للجنرال الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس في العراق، «يهدد ايضاً بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي» وبتجاوز «خطوط حمراء» جديدة. وأضاف «بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا».

لكن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قال «شرحت الظروف الحالية في المنطقة خلال الاتصالات واللقاءات التي اجراها ظريف»، مشدداً على ان «ايران لا تريد الحرب ولكنها مستعدة للاحتمالات كافة».

