إضاءات

لماذا ينحصر دور وزارة التربية والتعليم العالي في اكتشاف المواهب والقدرات الخاصة بالأطفال والشباب والأحداث الناشئة، بعد ان كانت تلك الوزارة، وبمختلف المسميات التي حملتها بمثابة المنصة التي قدمت للحياة الفنية والثقافية والإبداعية الكثير من الأسماء التي تطرز حياتنا اليوم بالإبداعات والإنجازات الفنية.

حتى وقت قصير، كانت مناهج وزارة التربية والتعليم العالي تتوقف كثيرا أمام المسرح.. والموسيقى.. والرسم.. وغيرها من الأنشطة، التي كانت بمثابة الحواضن لكثير من المواهب والقدرات في مختلف المراحل السنية.

وهنا نتذكر المسرح المدرسي.. وغيرها من الأنشطة والفعاليات الفنية، ومن بينها أيضا الحفلات الموسيقية والمراسم والمعارض والمسابقات الثقافية وأيضا الأذاعة المدرسية.. والسؤال الذي يطرح نفسه.. أين ذهبت كل تلك الأنشطة.. ولماذا تم إلغاؤها.. وتقزيم دورها.. بل وحجبها.. كما حجبت أشياء أخرى كثيرة؟

مواهبنا بحاجة إلى منصات.. وفضاءات للانطلاق.. والتعبير .. والتنفس.

مواهبنا بحاجة إلى من يلتفت إليهم.. يأخذ بيدهم.. يمنحهم المضي في دروب الحياة والإبداع.

مواهبنا ستظل تسألنا.. بل وتحاسبنا لماذا أغلقنا أبواب الأكسجين أمامها.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

