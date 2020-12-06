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شجون تصور «دموع الفرح»


أعلنت شركة Eagle Films - جمال سنان عن الصورة الأولى من كواليس مسلسل (دموع الفرح) للنجمة الكويتية الجماهيرية شجون الهاجري، والذي تنتجه بالتعاون مع «All Over» خالد الرفاعي، وكان انطلق التصوير قبل أسابيع في جورجيا، حيث تتواجد شجون وفريق العمل لإنجاز تصوير العمل المؤلف من 8 حلقات، والذي سيبصر النور قريباً. العمل الذي يتم تصويره بتقنيات متطورة جداً والذي تؤكد الشركة المنتجة أنه سيكون نقلة نوعية في الدراما الخليجية من حيث التنفيذ والمضمون حيث يطرح قصة اجتماعية في إطار حماسيّ مشوّق جداً، سيكون من إخراج الفرنسي هنري بارجيس، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الخليج منهم عبدالعزيز الحداد، هدى الخطيب، محمد الدوسري، الطفلة الزين بو ربيع وغيرهم.


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