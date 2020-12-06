انطلاق مهرجان «مسقط السينمائي»

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خلال مارس أعلنت الجمعية العمانية للسينما والمسرح عن تنظيم مهرجان «مسقط» السينمائي الدولي في دورته الحادية عشرة، خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس المقبل تحت شعار «اصنع فيلمك في عمان» بمشاركة دول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية والأجنبية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا. ويهدف المهرجان إلى تعريف الضيوف العالميين من أصحاب التجارب السينمائية على أهم مواقع التصوير التي تتفرد بها سلطنة عمان مثل (الصحاري، والجبال، والمواقع الأثرية). وأعلنت الجمعية العمانية للسينما والمسرح، تفاصيل المهرجان وأهم فعالياته، حيث يتميز بإطلاق خمس فئات من المسابقات وهي مسابقة الأفلام الطويلة (الروائية - والوثائقية)، ومسابقة الأفلام الخليجية والعربية القصيرة (الروائية - الوثائقية)، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة أفلام الأطفال، ومسابقة أفلام الأنيميشن، وحددت اللجنة المنظمة 15 يناير المقبل آخر يوم لاستلام المشاركات. وفيما يخص جوائز المسابقات، فقد تقرر أن تُخصص جائزة اليوبيل الذهبي في كل فئة من مسابقات المهرجان، في حين ستمنح جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل تصوير في مسابقة الأفلام الروائية. أما في مسابقة الأفلام الوثائقية فتم تخصيص جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل تصوير. ويشمل المهرجان إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة من ندوات وورش عمل وإقامة معارض تقنيات وتكنولوجيا التصوير.