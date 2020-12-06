منى فاروق تعود من جديد في 2020

إضاءات

أعلنت الفنانة منى فاروق عن عودتها إلى الفن، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث تفاعلت مع متابعيها من خلال فيديو تم نشره. وقالت منى، من خلاله إنها متواجدة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصوير أعمال فنية، مشيرة إلى أنها ستعود للتمثيل من خلال فيلم ومسلسل في عام 2020 المقبل. يذكر أن الفنانة منى فاروق شاركت سابقًا في بطولة مسلسل رحيم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من ياسر جلال، نور اللبنانية، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، محمد رياض، أحمد السقا، حسن حسني، صبري فواز، ياسمين غيث، دينا، إيهاب فهمي، مفيد عاشور، فارس محمد، فريدة وائل، إيمي البحيري، عبدالرحمن القليوبي،فتحي عبدالوهاب، هاني التابعي، هشام عادل، إيمان سالم، ندى بهجت، نورهان عبدالعزيز، زكي فطين عبدالوهاب، إدوارد، حسام مايو، أشرف المحلاوي، أحمد نجم، أحمد زاهر، زينب عبدالوهاب، أيمن الدنماركي، سارة صبري، لبنى ونس، علي وائل، رغدة فرغلي.

