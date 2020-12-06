إبراهيم الحربي يعود للعمل مع «أم طلال» بعد ربع قرن

يؤكد الفنان النجم إبراهيم الحربي بأن اللقاء الجديد مع النجمة القديرة سعاد عبدالله يعود به للتعاون معها بعد غياب لأكثر من ربع قرن من الزمان، بل إلى مرحلة مبكرة من مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، حيث يصور معها حالياً مسلسل «جنة هلي» للدورة الرمضانية المقبلة، كما يتحدث الحربي عن عدد من مشاريعه الفنية الجديدة.

في مستهل حديثه يقول النجم إبراهيم الحربي:

- أولاً، أقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير وأتمنى أن يكون عام 2020 عام خير وسلام على الجميع، كما أدعو بالصحة والعافية للجميع والنجاح.. وأثمن متابعتكم الدائمة، واهتماماتهم بالحركة الفنية وكوادرها.

وعن جديده يتحدث النجم إبراهيم الحربي لـ «النهار» قائلاً:

- شرعت منذ فترة بتصوير مسلسل «جنة هلي» مع النجمة القديرة سعاد عبدالله، وهو لقاء يجمعني بها، بعد أكثر من ربع قرن من الزمان حيث تعاونا في العديد من الأعمال الدرامية، وأتذكر من أعمالي في تلك المرحلة مسلسل «طيور على الماء» و«بيت بوخالد» و«أحلام صغيرة» و«غداً تبدأ الحياة» واليوم حينما يعود التعاون والحوار فإنني أشعر بعظيم الفخر والاعتزاز بالثقة المتجددة وأشير هنا إلى مسلسل «جنة هلي» من تأليف نوف المضف وإخراج منير الزعبي، وفي العمل حشد متميز من الأسماء ومنهم نور وشيماء علي وشهد الياسين وانتصار الشراح وميثم بدر وسلمى سالم وملاك ومحمد الرمضان.. والعمل سيكون موعده الدورة الرمضانية، بإذن الله، وأتوقع أن يمثل العمل تجربة إضافية في رصيد الدراما الكويتية.

ويستطرد الحربي:

- كما أنجزت قبيل «جنة هلي» مسلسل «والدي العزيز» تأليف حسين المهدي وإخراج علي العلي، وفي المسلسل مرام ومحمد العجيمي وغدير السبتي وعبدالله الطليحي وروان المهدي ومحمد صفر وروان العلي وعبدالمحسن القفاص.. وأتوقع أن يعرض العمل خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتابع:

- وفور الانتهاء من «جنة هلي» أطير إلى العاصمة السعودية، الرياض، لتصوير عمل درامي جديد بالاشتراك مع المخرج ماجد الربيعان في إطار تاريخي يرصد جوانب من تاريخ المملكة العربية السعودية.

ويؤكد:

- أختار أدواري وأعمالي بعناية.. بل بدقة، وهذا ما يجعلني لا أتعجل، حيث تصلني العديد من النصوص والتي تخضع للقراءة والتحليل، ومن قبلها البحث عن شخصيات إضافية لرصيدي الفني وتجربتي المهنية.

ويعود النجم إبراهيم الحربي للحديث عن تجربة مسلسل «جنة هلي» بقوله:

- العمل مع «أم طلال» يمثل حالة عالية من المتعة الفنية، حيث الالتزام العالي.. والدقة.. ومن قبلها أجواء الأسرة الواحدة، وهو الأمر الأساس الذي يشكل رهاناً للانطلاق بالتجربة إلى أبعاد فنية وإبداعية عالية.

