أول عشرين دقيقة ملحمة من المغامرات «6 أندرغراوند».. ترسيخ لمكانة «نتفليكس»

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يمثل فيلم «6 أندرغراوند» أول إنتاج لـ «نتفليكس» احد ابرز مفاجات التى اطلقتها هذة المنصة الفنية العالية الجودة الى جمهورها حول العالم مع نهاية العالم . لتقديم جرعة سينمائية عالية الجودة على صعيد افلام المغامرات التى تحبس الانفاس . وفي هذة التجربة السينمائية التى تمثل مسارا اضافيا في صناعة الفن السابع وافلام المغامرات علي وجه الخصوص تتعاون «نتفليكس» مع المخرج مع مايكل باي، الملقب بـ«رائد سينما الفوضى»، والذي يعرف باي ويحفظ أفلامه سيتعرف إليه خلال أول خمس دقائق من هذا الفيلم الفوضوي. صنع باي في الماضي أفلام Bad Boys والصخرة والمتحولون وألم ومكسب و13 ساعة. وكلها أفلام تتميز بشيء واحد: قصة تسرد بشكل سريع جداً تتخللها مشاهد أكشن أسرع قد لا يستوعبها العقل. وكعادة مايكل باي في جميع افلامه ليست هناك قصة تذكروهذا ما نرصده في عمله الجديد أيضا سوء هوامش لتكون ذريعة لتمرير احداثيات المغامرات التى يزدحم بها الفيلم. ونتابع في هذا الفيلم، حكاية ملياردير (رايان رينولدز) زور موته ليتخفى ويقود فريقاً من المرتزقة الذين يتخفون مثله لأداء مهام قذرة ترفض الحكومات تنفيذها.

في فيلم من الواضح أنه يريد أن يكون بداية انطلاق سلسلة، نرى المرتزقة يخططون لانقلاب ضد ديكتاتور في دولة خيالية تسمى ترغستان، واستبداله بشقيقه الجانح للسلم ولتنفيذ المخطط عليهم اغتيال أربعة جنرالات يحيطون به في مشاهد أكشن رهيبة التنفيذ، وهنا عزيزي القارئ لا تتساءل عن منطقية في الاحداث أو إحصاء كمية الانفجارات في كل دقيقة من الفيلم او عدد القتلي الذى لا يمكن عدها وحصرهم .

أعضاء الفريق معروفون بأرقامهم فقط، رينولدز رقم 1، وعميلة سي آي إيه (ميلاني لورينت - والأفضل أداء حتى في فيلم فوضوي كهذا)، وقاتل مأجور (مانويل غارسيا رلفو)، وصبي متخصص في القفز فوق أسطح المباني (بين هاردي)، وقناص سابق مصاب باضطراب ما بعد الصدمة (كوري هوكنز الشهير من مسلسل 24)، وامرأة بلا هوية ولا شخصية واضحة ولا مهارة معينة تبدو كإضافة وتؤديها أدريا أريونا. ولدينا الإيراني بيمان مادي (من فيلم انفصال)، في دور شقيق الديكتاتور الذي يجب على الفريق أن يخرجه من السجن، والزج به في سدة الحكم.

يفتتح باي فيلمه بمطاردة 20 دقيقة لا منطق فيها، وتضرب بقوانين الفيزياء عرض الحائط.

لا تلمس جهاز التحكم عن بعد ولا هاتفك الذكي ولا تفكر في إعادة شيء لم يستوعبه عقلك. تقبلها لأن الرجل بارع في صنع الفوضى.. وعلينا تقدير هذه الموهبة.

وعلينا تقدير أن الرجل يصنع مطاردة دون الاستعانة بمؤثرات خاصة باستثناء تقطيعها، للقفز على حواجز الزمن (قبل أربعة أشهر، وبعد ستة أشهر) ليكتب لنا على الشاشة هذا الماضي وهذا الحاضر، وطبعاً يستحيل أن يستوعب أحد شيئاً في تلك السرعة.. وكما دمر باي نصف مدينة سان فرانسيسكو في مطاردته الشهيرة بفيلم «الصخرة» عام 1996، فإنه يدمر نصف مدينة فلورنسا الإيطالية في مطاردة الافتتاح. عبر فيلم يحبس الأنفاس ويرسخ اسمه وايضا «نتفليكس» كمنصة شامخة للتقديم كل ما هو متميز ومتفرد.

