برشلونة سقط في فخ التعادل

دوليه

سقط برشلونة المنقوص عدديا في فخ التعادل على أرض جاره اللدود ومتذيل الترتيب اسبانيول 2-2، فلحق به غريمه ريال مدريد، الفائز في ملعب جاره العنيد خيتافي 3-0، في صدارة ترتيب الدوري الاسباني أول من امس في المرحلة التاسعة عشرة.

ورفع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين رصيده الى 40 نقطة بفارق هدفين عن ريال مدريد، وذلك قبل رحلتهما إلى السعودية الاسبوع المقبل لخوض الكأس السوبر الاسبانية مع اتلتيكو مدريد وفالنسيا. وبرغم اكتمال صفوفه باستثناء غياب حارسه الالماني مارك اندريه تير شتيغن المصاب بركبته، كان برشلونة الطرف الاضعف في الشوط الاول امام غريمه الكاتالوني.

ومن كرة ثابتة لمارك روكا، افتتح اسبانيول التسجيل برأسية لاعب الوسط المخضرم دافيد لوبيز في شباك الحارس البديل البرازيلي نيتو (23). لكن فريق المدرب ابيلاردو، مدافع برشلونة السابق بين 1994 و2002، كاد يتلقى هدف التعادل لولا ارتطام تسديدة الاوروغوياني لويس سواريز من داخل المنطقة في القائم الايسر لمرمى الحارس المخضرم دييغو لوبيز (42).

في الشوط الثاني، حاول مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي الذي سيتعرض لضغوط اضافية جراء هذه النتيجة، قلب المعادلة فدفع بلاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال بدلا من الكرواتي ايفان راكيتيتش. وكان له ما أراد فنفض فريقه الغبار عن نفسه عندما اقتنص سواريز هدفه الحادي عشر هذا الموسم بكرة طائرة جميلة اثر عرضية من الظهير جوردي البا ليعادل الارقام (50). وصنع سواريز الهدف الثاني بحرفنة جميلة وعرضية قابلها فيدال برأسية قوية هزت شباك لوبيز اليائس (59). وكان نصيب سواريز 4 اهداف و6 تمريرات حاسمة في آخر 10 اهداف لبرشلونة في الدوري. وفي وقت كان برشلونة يبحث عن هدف ثالث، طُرد لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ لنيله انذارا ثانيا (75). وفي ظل محاولات اسبانيول لادراك التعادل اهدر سواريز تحقيق الثنائية امام لوبيز (38 عاما) المتقدم (87)، فرد عليه وو لي بهدف تعادل قاتل عندما انسل وراء الدفاع وسدد ارضية الى يمين نيتو ليصبح اول لاعب صيني يسجل في شباك برشلونة في مختلف المسابقات (88). وكان ريال قد تصدر موقتا باجتيازه فخ ملعب خيتافي العنيد فهزمه 3-0 محققا فوزه الاول بعد ثلاثة تعادلات. وفرض خيتافي، سابع الترتيب والذي خسر مرة يتيمة هذا الموسم على ارضه قبل مباراة أول من امس ضد برشلونة، مباراة صعبة على رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خصوصا في الشوط الاول حيث تألق حارسه البلجيكي تيبو كورتوا منقذا فريقه من أهداف محققة. على ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز» في ضاحية العاصمة، غاب قائد دفاع ريال سيرخيو راموس عن دربي العاصمة لايقافه والمهاجم البلجيكي المصاب ادين هازار. وحمل كورتوا فريقه على كتفيه وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من لاعب الوسط الاوروغوياني ماورو أرامباري (25). ومن خروج خاطىء للحارس دافيد سوريا اثر ركنية، تسبب قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران بتسجيل هدف الافتتاح بعد عرضية من مواطنه الظهير الايسر فيرلان مندي حولها الحارس عن طريق الخطأ في شباكه (34). وفي الشوط الثاني، تابع كورتوا تألقه وصد كرة خايمي ماتا المنفرد (49). وكما حصل في الشوط الاول عندما سيطر خيتافي دون تسجيل، استغل ريال ركلة حرة ثانية وعبر فاران ايضا الذي ارتقى عاليا وعكس برأسه كرة لاعب الوسط الالماني توني كروس في قلب المرمى (53)، أكدتها تقنية «في ايه آر» لمساعدة التحكيم بالفيديو. واحتفظ ريال بتقدمه وكاد يضيف هدفا ثالثا عبر فينسيوس وبيل في الوقت البدل عن ضائع، لكن الشباك ابتسمت للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في المرمى الخالي بعد مرتدة صنعها لها البديل الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (90+5).

وتحدث زيدان عن اداء فاران «انا سعيد بادائه ومن الهام عندما يغيب سيرخيو راموس ان نملك قائدا ثانيا». تابع «عانينا في الشوط الاول لكننا عملنا بجهد بعدها. لعبنا كفريق وهذا الاهم. انقذنا (كورتوا) مرتين او ثلاث في الشوط الاول وكان حاسما. هو حارسي، لذا بالنسبة لي هو الافضل، لا شك في ذلك». وتابع أتلتيكو مدريد صحوته، واصبح ثالثا بفارق الاهداف عن اشبيلية المتعادل الجمعة مع بلباو، بفوزه الثالث تواليا على ضيفه ليفانتي 2-1. واستهل لاعبو المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني المباراة بقوة، وافتتحوا التسجيل بهدف جماعي جميل عبر الارجنتيني انخل كوريا الذي لعب على الطائر من مسافة قريبة عرضية مقشرة للانكليزي كيران تريبيير (13). وباغت ليفانتي بالمعادلة عبر روجر مارتي متابعا على الطائر من وضعية صعبة ضربة حرة خدعت الحارس السلوفيني يان أوبلاك (16). لكن جنون بداية المباراة استمر بهدف استعادة التقدم لاتلتيكو برأسية المدافع البرازيلي فيليبي في الزاوية البعيدة بعد عرضية من الظهير البرازيلي رينان لودي (18). وحافظ فريق العاصمة على تقدمه حتى الانفاس الاخيرة التي شهدت انقاذ اوبلاك مرماه متصديا بشكل خارق لهدف محقق (90+3). واستعاد فالنسيا السادس في مطلع العام 2020 نغمة الفوز التي افتقدها في المرحلتين الأخيرتين قبل العطلة الشتوية، بتفوقه على ضيفه إيبار 1-0 بهدف الأوروغوياني ماكسي غوميز (27).

