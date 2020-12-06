الإعلام الصيني يشيد بوو لي

دوليه

أشادت وسائل الاعلام الصينية الأحد بوو لي الذي سجل هدف تعادل قاتلا لفريقه اسبانويل أول من امس في مرمى برشلونة ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، معتبرة انه دشن «فصلا جديدا» في كرة القدم الصينية.

وسجل المهاجم البديل هدفا في الدقيقة 88 من المباراة التي استضافها اسبانويل، مانحا فريقه التعادل 2-2، ما أتاح لمتذيل ترتيب الدوري تحقيق مفاجأة كبيرة بالتعادل مع المتصدر وحامل اللقب في الموسمين الماضيين. وتداول ملايين المستخدمين ما حققه المهاجم الدولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما منها «ويبو» الموازي لتويتر في الصين.

ورأت شبكة «سي جي تي أن» الصينية الرسمية ان وو «أصبح أول لاعب صيني يسجل في مرمى برشلونة في مختلف المسابقات على الإطلاق»، معتبرة ان ابن الثامنة والعشرين عاما «أنعش اسبانيول بمفرده». وتابعت «لقد دشن فصلا جدا في التاريخ بالنسبة الى وو، كانت هذه أمسية ستبقى عالقة في ذاكرته لفترة طويلة».

وعلق وو بمنشور على «ويبو» جاء فيه «أمسية مذهلة، عام جديد، بداية جيدة». وكان هذا الهدف الخامس لوو مع فريقه الإسباني منذ انضمامه الى صفوفه في العام الماضي آتيا من شنغهاي سيبغ. ولقي وو أيضا إشادة المدرب الجديد للمنتخب الصيني لي تاي في مؤتمره الصحافي الرسمي الأول أمس، والذي أكد فيه انه يعتمد على المهاجم في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر. وأوضح «هو حاليا اللاعب الصيني الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى»، مضيفا «تابعت المباراة وهذا (الهدف) هو موضع فخر بالنسبة الى كرة القدم الصينية».

