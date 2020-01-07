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حققت وزارة التربية لقب بطولة دوري الوزارات النسائي للبولينغ التي اختتمت بالنادي الكويتي للبولينغ بحضور فيصل مقصيد وكيل وزارة التربية وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع.

ونجحت لاعبات وزارة التربية في حصد ألقاب جميع منافسات الدوري في الفردي الزوجي والفرق والاساتذة والمجموع العام حيث حققت التربية المركزين الاول والثاني في الفردي والزوجي وحلت جامعة الكويت في المركز الثالث وفي منافسات الفرق فازت التربية بالمركز الاول وجامعة الكويت الثاني ووزارة الكهرباء والماء الثالث كما حصدت التربية المراكز الثلاثة الاولى في مسابقتي الاساتذة والمجموع العام وفازت لاعبة التربية نسرين بنت المختار بجائزة اعلى شوط محققة 236 وفازت وزارة العدل بكأس الفريق المثالي .

وهنأ حامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع لاعبات الوزارات الفائزات في منافسات البطولة ، واشاد بالمستوى الفني والتنظيمي الرائع والتطور الكبير الذي شهدته هذه النسخة من البطولة التي اقيمت بمشاركة 40 لاعبة يمثلن 8 جهات حكومية.

واوضح ان اللجنة الرياضية للوزارات حرصت على التركيز في الألعاب التي تحظى باهتمام المرأة العاملة وتتناسب مع طبيعتها واكد على اهتمام مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة بتنشيط الدوري الرياضي النسائي لمنح فرصة للعاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية لممارسة النشاط الرياضي، مشيراً إلى أن هذا الدوري يعد بمثابة رافد للرياضة النسائية الكويتية التي تشهد تطوراً ملحوظاً واشار ان هناك توجها لدى قطاع الرياضة للجميع للتوسع مستقبلاً في عدد الأنشطة المتاحة للنساء، بما يسمح للمرأة العاملة بممارسة الرياضة والارتقاء بالمستوى البدني والنفسي للمرأة التي أصبحت تمثل شريحة مهمة من قوة العمل في كل المؤسسات والوزارات، وتلعب دورا فاعلا إلى جوار الرجل في دفع عجلة ومسيرة التنمية بالبلاد. وقدم الهزيم الشكر لنادى البولينغ وكل الجهود التي ساهمت في انجاح بطولة الدوري.

