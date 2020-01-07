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أعلنت «لوياك» إطلاق رحلة فريدة من نوعها إلى مملكة كمبوديا في 24 من الشهر الحالي إلى غاية الأول من يناير المقبل للفئة العمرية ما بين 14 – 18 سنة، وتأتي هذه الرحلة برعاية من بنك الكويت الوطني، تتضمن الرحلة برنامجا ثقافيا متنوعا يحتوي على على زيارة مدن ومواقع تراثية في كمبوديا بهدف التبادل الثقافي. من جانبها، أوضحت السيدة يسرى العيسى مدير قسم الخدمة المجتمعية في لوياك، ان برنامج الرحلة جاء وفقا للعديد من الأهداف، منها تطوير التنمية الذاتية عبر البرامج التطويرية التي تقدمها لوياك للشباب، مبينة ان هذه الرحلات التي تنظمها لوياك وفق مبادئها تركز على أهمية التفاعل الثقافي وتوطيد التواصل والحوار بين الشعوب، الأمر الذي يعزز مبدأ السلام الذي يتفق مع رؤية لوياك «شباب مستنير من أجل السلام والرخاء». وأضافت: سيخوض الطلاب تجربة ممتعة في جزيرة الحرير كما سيتعرفون من خلال هذه الرحلة على الاقتصاد الكمبودي بالإضافة إلى زيارة مؤسسة غير ربحية وأقدم معلم في تاريخ كمبوديا، كما ستكون الخدمة المجتمعية جزء من هذه الرحلة بحيث سيقوم الطلاب بزيارة مدرسة للأطفال وسيقومون بترميمها وتعليم الأطفال اللغة الانكليزية بالإضافة إلى زيارة ممتعة إلى الأسواق الكمبودية. وتابعت اننا نشكر بنك الكويت الوطني لرعايته رحلة كمبوديا من منطلق رسالته الهادفة إلى دعم كل شرائح المجتمع ومؤسساته التي تعتني بالشباب ومواكبة احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل. من جانب آخر، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين إن مشاركة البنك الوطني في هذه الرحلة تأتي في إطار الرعاية لفعاليات وأنشطة مؤسسة «لوياك» غير الربحية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز خبرتهم في مجالات التطوع والانفتاح على الثقافات.