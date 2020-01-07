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نظمت ادارة التدريب والتطوير التابع لقطاع الشؤون المالية والادارية بالهيئة العامة للرياضة البرنامج التدريبي للموظفين «الطرق الإبداعية في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات» الذي اقيم بمشاركة 15 دارساً من رؤساء الأقسام والوظائف الإشراقية.

ومن جانبه، أكد جابر عباس الابراهيم مدير ادارة التدريب على ان برنامج الطرق الإبداعية في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات جاء ضمن خطة الادارة وقطاع الشؤون المالية والادارية خلال العام الحالي 2019- 2020.

وقدم الابراهيم الشكر للمدير العام ود. حمود فليطح ونائبه علي مروي لقطاع المالية والإدارية لتسخير جميع الإمكانات لإنجاح الفعالية والعمل على تطوير الأداء لجميع الموظفين، وقال: يأتي بناء على تعليمات المدير العام للهيئة حمود فليطح بضرورة تطوير اداء وخبرات جميع الموظفين خلال المرحلة المقبلة، وأضاف قائلا: نتطلع الى تطوير اداء جميع القطاعات لتتواكب مع رؤية الكويت 2035 بتأهيل العنصر البشري في جميع المجالات.

