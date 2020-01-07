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حلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة على راديو «إنيرجي 92.1» مع باسم كميل عبر برنامجه «فول 92.1». وقالت عائشة خلال مشاركتها في البرنامج: «كنت عاوزة أشتغل مع تامر جدا ومن زمان، أفلامه لذيذة، واختلاف الدور كان من أهم الأسباب اللي خلتني أقدم على الخطوة دي بسهولة». وأضافت عائشة بن أحمد: «من ساعة ما جيت مصر وأنا بقدم أدواراً مختلفة نسبيا لكن شبه بعض، لكن في فيلم الفلوس أنا دوري مختلف تماما». وأوضحت عائشة أن دورها مختلف في الفلوس من ناحية الشكل وتركيبة الدور، وعلاقتها بالأحداث والشخصيات، مشيرة إلى أن كل شيء كان مفاجئ للجمهور، خاصة وأنها في مرحلة تحتاج فيها تنوع الأدوار». وأوضحت عائشة إن لديها خطوطاً حمراء في اختيار أعمالها قائلة:

«على عكس الجميع، الخطوط الحمراء مش بس مشاهد الإغراء وما شابه، ولكن خطوطي الحمراء هي الورق والسيناريوهات السيئة أو دور ملوش لازمة أو مش إضافة للفيلم، أو دور سطحي أو مكرر». وأضافت: «حتى لو الدور كوميدي وخفيف لكن لازم يكون فيه إضافة لأني مبحبش الاستسهال، بحب التحدي وتعلم كل ما هو جديد، وأي مجال محتاج ورش وتدريب».

