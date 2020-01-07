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شدد الامين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب د. عيسى الانصاري على اهمية ومكانة مهرجان «القرين» الثقافي بوصفة المنصة الثقافية الاهم مشيرا الى ان المهرجان في دورته الجديدة التي ستنطلق في الفترة 8-25 يناير الحالي اختار الاديب ورجل الاعمال الكويتي عبدالعزيز البابطين كشخصية للمهرجان وذلك لدور الكبير في دعم الثقافة في الكويت والعالم . كما أشار الانصاري الى ان مهرجان القرين يتضمن هذا العام 58 فعالية ثقافية تمثل وجبة ثقافية عالية الجودة. وجاء تصريحه خلال المؤتمر الصحافي الذى أقيم في قاعة الأديب عبدالرزاق البصير بمقر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. كما شاركته في المؤتمر مديرة الثقافة المحلية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مديرة مهرجان القرين فوزية العلي.

وفي مستهل المؤتمر قال د. الانصاري مشيدا بدور الرواد وبمسيرة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي انطلقت يوم 17 يوليو 1973 لتمضي مسيرة هذا الصرح الثقافي وفي 23 ديسمبر عام 1991 انطلق مهرجان القرين الثقافي حينما كان د. سليمان العسكري أميناً عاماً للمجلس. واليوم حينما تنطلق الدورة 26 من عمر هذا المهرجان الذي بات موعدا متجددا مع الابداع الثقافي والذي يغطي جميع مفردات الإبداع الثقافي فإن المجلس سيقدم وجبة عالية الجودة من الأنشطة والفعاليات .

وأشار الانصاري الى ان شخصية المهرجان سيكون الأديب ورجل الأعمال عبدالعزيز البابطين وذلك لدورة الكبير في إثراء الحركة الثقافية محليا وخليجيا وعربيا ودوليا . كما قال الانصاري ان المهرجان ستنطلق فعالياته يوم 8 يناير برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري. كما سيشهد المهرجان حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وذلك يوم 18 يناير في حفل سيقام على مسرح الراحل عبدالحسين عبدالرضا .

بدورها تعرضت مديرة المهرجان فوزية العلي بالعرض والتحليل لأهم الفعاليات والأنشطة مشيرة الى ان حفل الافتتاح سيكون من خلال عرض سينمائي أوركسترالي للفيلم الروائي الكويتي «العاصفة» اخراج الإعلامي القدير محمد ناصر السنعوسي وسيقوم د. سليمان الديكان بالتأليف الموسيقي للعرض الذى سيقام يوم غدا الاربعاء على مسرح عبدالحسين عبدالرضا .

كما أشارت العلي الى عدد من الانشطة ومن بينها الورش والمعارض بالاضافة للندوة الرئيسة للمهرجان والتي ستحمل عنوان «الادب في الكويت» الواقع و«التحديات» و«الآفاق». كما يشمل المهرجان عدد من المعارض التشكيلية والحفلات الموسيقية ومن بينها «الليلة الحضرمية».

وقالت مديرة مهرجان القرين بان النسبة الأكبر من الأنشطة والفعاليات ستتجاوز الحدود التقليدية للأماكن لتذهب الى أماكن جديدة وإضافية لتغطي جميع رقعة الكويت الجغرافية . كما يتضمن المهرجان منارات ثقافية لكل من الفنان غانم الصالح وحلقة نقاشية حول كتاب «الكويت في 400 عام» تقدمها الشيخة انتصار سالم العلي. كما يشهد المهرجان احتفالية إهداء المكتبة السمعية والبصرية للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا وتدشين كتاب عبدالحسين عبدالرضا في الصحافة في احتفالية ستقام يوم 23 يناير على مسرح عبدالحسين عبدالرضا. من جانبه، أشاد د. عيسى الأنصاري بالتعاون والدعم الذي تقدمه أجهزة الاعلام وجميع قطاعات المجلس لمهرجان القرين الثقافي الذي أكد بأنه أحد المهرجانات الأهم على الصعيدين الخليجي والعربي .

