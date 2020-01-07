إضاءات

فاز النجم يواكيم فينيكس بجائزة أفضل ممثل درامي عن الفيلم المثير للجدل «الجوكر» وذلك ضمن حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب. والتي احتضنت قاعة «بيفرلي هيلتون» بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز غولدن غلوب، لعام 2020.

كما فاز الفيلم الكوري الجنوبي «الطفيلي» بجائزة أفضل فيلم اجنبي بعد ان كان قد فاز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي . كما فازت النجم رينيه زيلويغر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جودي». المخرج سام منديس أفضل مخرج عن فيلمه «1917».

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، «ريكي جريفيس»، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الغولدن غلوب وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم «Marriage Story» للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.

وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل «Chernobyl» ومسلسل

«The Crown» ومسلسل «Unbelievable» أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.

وفيما يلي، القائمة الكاملة للفائزين بحفل الجوائز لهذا العام، وهم، المصري رامي يوسف الذي حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي والنجم راسل كرو الذي حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل قصير، ومسلسل «Succession» الذي حصد جائزة أفضل مسلسل درامي والنجمة «فيبي وولر» التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي، وفيلم «Parasite» الذي حصد جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية والمذيعة الشهيرة إيلين ديجينريز التي حصدت جائزة «كارول برنيت» الشرفية، و«براين كوكس» الذي حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي.

وفيلم «Once Upon a Time in Hollywood» الذي حصد جائزة أفضل سيناريو، والنجمة لورا ديرن تحصد جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد بفيلم.

ومسلسل «Fleabag» الذي حصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وفيلم «Rocketman» الذي حصد جائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم.

والنجمة أوليفيا كولمان التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بمسلسل درامي، والمخرج سام منديس الذي حصد جائزة أفضل إخراج والنجمة ميشيل ويليامز التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بمسلسل قصير، ومسلسل «تشيرنوبول» الذي حصد جائزة أفضل مسلسل قصير.

وفيلم «JOKER» الذي حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية، والنجم «براد بت» الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد.

والنجم الشاب «تارون إيجرتون» الذي حصد جائزة أفضل ممثل بفيلم كوميدي، والنجمة الشابة أكوافينا التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بفيلم كوميدي وفيلم «Once Upon a Time in Hollywood» الذي حصد جائزة أفضل فيلم كوميدي، والنجم يواكيم فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل بفيلم درامي، والنجمة رينيه زيلويغر التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بفيلم درامي، وفيلم 1917 يحصد جائزة أفضل فيلم درامي عن فيلم «جودي».

وشهدت أفلام «الجوكر» و«1917» و«حدث ذات يوم في هوليوود» تنافساً كبيراً على صعيد الأفلام الدرامية.

