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يعد حجب جائزة أفضل عمل مسرحي للدورة العشرين لمهرجان الكويت المسرحي، والتي تزامنت مع مجموعة من المعطيات، والتي كانت بدايتها وجهات النظر التي تعالت لقصف مسرحية «هاديس» بكم من الملاحظات التي دعت وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرئيس الأعلى للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتشكيل لجنة لترفع تقريرها عن العرض بعد قرار وقف عمل لجنة الرقابة والعروض.

والآن بعد أن هدأت العاصفة، وأصدرت اللجنة تقريرها.. الذي يؤكد بأن «هاديس» بعيد كل البعد عما وصفت به وأن العرض لا غبار عليه.

الآن.. كيف سيتم إنصاف عرض «هاديس» وفرقة المسرح الكويتي التي تحمل السجل الذهبي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، بالإضافة إلى تفوقها في حصاد عدد من الجوائز الفردية خلال دورات مهرجان الكويت المسرحي على مدى عقدين من الزمان.

بل كيف سيتم إنصاف الفرق المسرحية الأخورى وعروضها، التي لا تقل تميزاً.. وقيمة.. ومكانة.

هل سيذهب التقرير إلى الأدراج.. وتظل الأمور معلقة، ويبقى ملف «هاديس» مشوهاً، لأن العرض اختلف في وجهة نظره مع آراء البعض، وهي وجهات نظر نحترمها، وإن كنا نختلف معها، فلماذا يصادر البعض القليل آراء البقية ووجهات نظرهم الموضوعية والاحترافية.

وكما صدر وزير الإعلام قراراً بتشكيل لجنة للبت في الأمر، نتوقع أن يكون هنالك انصاف وعدالة لجيل.. وتجربة.. وفرقنا المسرحية الأهلية والخاصة، ومن قبلهم المسرح في كويتنا الغالية وأهله.

وعلى المحبة نلتقي

