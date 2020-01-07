مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية موثوقة لـ «النهار» ان الحساب الختامي لميزانية 2019/2020 يشهد انحساراً كبيراً على مستوى العجز المالي مع ارتفاعات اسعار النفط الأخيرة والتي تعكس التوترات السياسية والأمنية والتي دفعت اسعار النفط قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل فيما تجاوز السعر العالمي هذا المستوى.

ولفتت المصادر الى ان سعر التعادل للميزانية 75 دولاراً للبرميل قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة، فيما يبلغ 80 دولاراً بعد احتساب استقطاع الأجيال.

وأوضحت ان تخطي سعر الخام الكويتي سيخفف الى حد كبير حجم العجز المالي في 3 اشهر الأخيرة بنسبة لا تقل عن 70 في المئة على اقل تقدير.

وتوقعت المصادر تراجع عجز الميزانية الى 4 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020 وبتراجع قدره 3.7 مليارات، موضحة ان الحكومة ستقوم بسد العجز من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام، في ظل غياب اقرار الدين العام.

وتعمل الحكومة على تعزيز ايراداتها غير النفطية من الضرائب والرسوم وتحصيل ديونها المستحقة على الجهات الحكومية واعادة تسعير الخدمات المقدمة منها الى القطاع الخاص، بالاضافة الى اعادة تسعير املاك الدولة.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية فقد بلغت الديون المستحقة الحكومية بنهاية نوفمبر 2019 حوالي 1.9 مليار بزيادة قدرها 400 مليون دينار عن بداية السنة المالية الحالية حيث بلغت فيها تلك الديون 1.5 مليار.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اشارت في وقت سابق الى ان حجم الاحتياطي العام للدولة بلغ 20.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2019، موضحة انه تم سحبت 42.7 مليار دينار من الاحتياطي العام خلال السنوات المالية الخمس الماضية.

وتختص حكومة الكويت بمراقبة عملية تحويل الأصول الى صندوق الاحتياطي العام لتديرها الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن حكومة الكويت من خلال مكاتبها في الكويت او الخارج.

