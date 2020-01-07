مال وأعمال

أفادت بيانات حكومية باستمرار شركة نفط الكويت بحرق وفقد كميات من الغاز في منطقة غرب الكويت، حيث بلغت كميتها خلال السنة المالية 2018/2019 نحو 11.639.710 الف قدم مكعبة بنسبة 14 في المئة من كمية الانتاج الاجمالي وبلغت نسبة الحرق والفاقد في احد الشهور 93.34 في المئة من كمية الانتاج. واشارت الى ان الشركة قامت بفقد كميات من الغاز في المناطق الجوراسية، حيث بلغت كميتها 12.976.966 الف قدم معكبة بنبة 8.02 في المئة من كمية الانتاج الاجمالي وبلغت نسبة الحرق والفاقد في احد الشهور نحو 47.23 في المئة من كمية الانتاج. ولفتت الى ان الشركة قامت بحرق وفقد كميات من الغاز في وحدات الانتاج المبكر للنفط الثقيل في منطقة شمال الكويت، حيث بلغت كميتها نحو 370.886 الف قدم مكعب نسبة 100 في المئة من كمية الانتاج. وأوضحت ان نسبة الحرق السنوي بجميع مناطق الشركة المتفق عليها مع مؤسسة البترول هي 1.24 في المئة. وذكرت الشركة ان نسبة الحرق الخاصة بمحطة تعزيز ضغط الغاز يرجع اغلب اسبابها الى عدم جهوزية وحدة معالجة الغاز الحمضي بشركة البترول الوطنية لاستيعاب كميات الغاز من الشركة، اما فيما يخص ارتفاع نسبة حرق الغاز بالمنشأة JPF-WR خلال الفترة من يوليو الى اغسطس 2018 فيرجع الى ان المنشأة قد كانت في فترة التشغيل الأولية حيث انها تحتاج الى الحرق للتأكد من جهوزية المعدات لضمان الجودة والسلامة خلال تلك الفترة، وتجدر الاشارة الى ان نسبة حرق الغاز لمنشآت النفط الثقيل تعبر قليلة جداً بالمقارنة بالكميات المنتجة بسبب حداثة وحدات الانتاج المبكر للنفط الثقيل.