مال وأعمال

نجحت البورصة في الاقفال باللون الأخضر في ختام تعاملات امس، وذلك بعد جلسة مُتقلبة شهدت المؤشرات صعوداً في بدايتها، ثم هبوطاً قرابة المنتصف، لتنجح في الصعود عند الاغلاق.

وارتفع المؤشر العام عند الاغلاق 0.43 في المئة عند مستوى 6074.42 نقطة رابحاً 25.78 نقطة. كما صعد المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.4 في المئة و0.44 في المئة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة بواقع 34.4 في المئة الى 46.89 مليون دينار مقابل 71.44 مليون دينار بالأمس. كما تراجعت احجام التداول 37.9 في المئة الى 160.3 مليون سهم مقارنة مع 257.98 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 3.6 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات اخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بواقع 0.69 في المئة.

ونجح السوق في امتصاص صدمة التراجع بالأمس رغم كونها متوقعة على مستوى المنطقة كلها وليس البورصة المحلية فقط. وأوضح ان الارتفاع جاء مع تراجع وتيرة التداولات اول امس. وصعد مؤشر السوق الأول لأعلى مستوى 6700 نقطة يُعد امراً ايجابياً.

وجاء سهم «أولى تكافل» على رأس القائمة الخضراء، فيما تصدر سهم «بيتك» نشاط التداول على جميع المستويات.

