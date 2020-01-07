مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان للاجارة والاستثمار صدور حكم المحكمة الكلية اول من امس عن قبول الاشكال المقدم من الشركة شكلاً لوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف برفض طلب تسوية مديونية الشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة امس، ان دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية قضت في منطوق الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه فيما يخص اعادة هيكلة الشركات «مؤقتاً» لحين الفصل في الطعن بالتمييز.

وأفادت «أعيان» بعدم وجود أي اثر مالي للتطور الحاصل على المركز المالي للشركة.

وأعلنت الشركة في اواخر ديسمبر الماضي، صدور حكم محكمة التمييز بوقف نفاذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف برفض طلب تسوية مديونية.

وقررت محكمة الاستئناف في ديسمبر الماضي ايضاً، رفض طلب «أعيان» بالتسوية النهائية لمديونيتها، بما يترتب عليه الغاء وقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية قبل الشركة.

