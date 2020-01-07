مال وأعمال

قال مصرفيون عراقيون ان سعر صرف الدينار العراقي انخفض مقابل الدولار على غير المعتاد امس في السوق السوداء بعد تلويح اميركي بفرض عقوبات اقتصادية على بغداد.

وقال أصحاب شركات صيرفة وتجار لـ«كونا» ان سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق السوداء انخفض من 1200 دينار للدولار الواحد الى 1240 دينارا للدولار الواحد. واكدوا انه على الرغم من ان انخفاض السعر ليس كبيرا نسبيا الا انه غير معتاد بعد سنوات من استقرار سعر الصرف بين 1200 الى 1210 دنانير للدولار الواحد.

وقال مصدر في البنك المركزي العراقي ان السعر الرسمي لصرف الدينار لايزال عند مستواه السابق بـ 1190 دينارا عراقيا للدولار الواحد.

واوضح المصدر ان «سعر الصرف الرسمي في البلاد لا يتأثر بالتهديدات السياسية بل يعتمد على آلية الطلب والعرض عبر مزاد العملة الرسمي وهذا امر لا يمكن ان تنعكس اثاره الا بمرور اسابيع بعد اي اجراء اقتصادي على الارض».

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد هدد اليوم بفرض عقوبات على العراق ردا على تصويت البرلمان العراقي لصالح قرار نيابي بانهاء وجود القوات الاجنبية في العراق.

