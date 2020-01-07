مال وأعمال

تستعد الهيئة العامة للصناعة للإعلان عن أسماء المنشآت الصناعية الفائزة بجائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها الخامسة في احتفال تقيمه الهيئة بمركز جابر الثقافي في الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الاحد الموافق 12/1/2020، يقام الاحتفال تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد ويحضره نيابة عن سموه وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، وعدد كبير من مسؤولي الصناعة والمنشآت الصناعية بالكويت.

وتعرض الهيئة العامة للصناعة خلال الاحتفال فيلما وثائقيا عن الجائزة حيث يسلط الضوء على أهداف ومعايير الجائزة الحالية (الدورة الخامسة) والدورات السابقة، وعرض مقتطفات من المصانع التي تمت زيارتها من قبل لجنة التحكيم، وإجراء مقابلات مع المحكمين ومقابلات مع مسؤولي رفيعي المستوى في الدولة، خاصة ذوي العلاقة في القطاع الصناعي، للحديث عن أهمية القطاع الصناعي ودوره الحيوي في تنويع مصادر الدخل.

كما يتم عرض أبرز المشاريع التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة في سبيل تطوير القطاع الصناعي، وكذلك أبرز المشاريع المستقبلية.

ويقوم وزير التجارة والصناعة نيابة عن سمو الأمير بتوزيع الجوائز على المصانع الفائزة على ثلاث فئات: فئة المنشآت الصناعية الكبيرة -فئة المنشآت الصناعية المتوسطة- فئة المنشآت الصناعية الحكومية والمشتركة، بالإضافة إلى الجائزة التشجيعية لهذه الدورة «جائزة الشاب الصناعي»، كذلك سيتم تكريم فريق المحكمين والفريق الفني للجائزة.

يذكر أن جائزة صاحب السمو أمير البلاد انطلقت في عام 2002 وقد حققت نجاحا طيبا خلال الدورات الأربع الماضية وأصبحت الآن هي الجائزة الأهم في الكويت للمنشآت الصناعية والتي تهدف إلى: نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية، وتشجيع المؤسسات الصناعية على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية، ومساعدة المصانع على تبني سياسة التطوير،وتكريم وتقدير جهود المؤسسات الصناعية التي تسعى بصورة جادة نحو الارتقاء بمستوى الجودة والكفاءة في الأداء.

كما أن الجائزة تعتمد معايير دولية في تقييم أداء المنشآت الصناعية مستمدة من جائزة (مالكوم بالدريج الوطنية للجودة (MBNQA))، وتشمل ثمانية معايير للتقييم على النحو التالي: المسؤولية المجتمعية، القيادة، الاستراتيجية، العملاء، القياس والتحليل وإدارة المعرفة، الموارد البشرية، العمليات، النتائج.

