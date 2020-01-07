مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، عن إطلاق سلسلة من الخدمات وفئات الأسعار الجديدة ابتداءً من يوم 8 يناير 2020، والتي ستمنح بها الركاب مزيداً من الخيارات والمرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى الوجهات التي تخدمها في الشرق الأوسط، أوروبا وآسيا، وذلك بحسب احتياجاتهم وميزانيتهم.

ومتحدثاً عن هذه التغييرات التي تطلقها الشركة على مستوى فئات الأسعار والخدمات هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «بينما نواصل التوسّع في شبكة وجهاتنا لنوفّر خيارات سفر مميزة لعملائنا، حرصنا أيضاً على تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون السفر بها وقمنا بتصميم فئات أسعار وخدمات جديدة تهدف إلى جعل رحلتهم أكثر مرونةً مع طيران الجزيرة، ومنها خدمة الأولوية التي سنكون أول من يطلقها في الشرق الأوسط والتي يمكن حجزها مسبقاً عبر موقعنا».

وابتداءً من 8 يناير 2020، سيتمكن ركاب طيران الجزيرة من الاختيار من بين ثلاث فئات أسعار على الدرجة السياحية، وهي فئة Light وValue وExtra، والتي توفّر كل منها مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين. وتتيح فئة Light، وهي أقل فئة سفر، المسافر من حمل حقيبة يد وحقيبة صغيرة، بالإضافة إلى امكانية إضافة خدمات أخرى قد يحتاجون لها بعد الحجز. وتتيح فئة Value من تسجيل وزن حقيبة يبلغ 20 كيلوغراماً، في حين تتيح فئة Extra من تسجيل وزن أكبر يبلغ 30 كيلوغراماً وكذلك الاستفادة من الأولوية عند التسجيل لصعود الطائرة والاختيار من بين فئة المقاعد المفضّلة التي تقع على الصفوف من 4 إلى 10.

وتوفر خدمة الأولوية الجديدة للركاب تجربة سفر أسرع بدءاً من الوصول إلى المطار لتسجيل الصعود والأولوية في استلام الحقائب والأولوية في الصعود إلى الطائرة. وتبلغ رسوم خدمة الأولوية 10 دنانير كويتية في الاتجاه الواحد وهي متاحة في جميع المطارات التي تخدمها الشركة. وتبلغ الخدمة لرحلات الذهاب والعودة 15 دينارا كويتيا للاتجاهين.

وعند الحجز أو إدارة الحجز، يمكن للمسافرين اختيار المقعد الذي يفضلونه من بين مجموعة متنوعة من الخيارات، وإن لم يقوموا بحجز مقعد قبل الرحلة، فسيتم تخصيص مقعد عادي لهم عند التسجيل لصعود الطائرة.

ومع انتقال طيران الجزيرة إلى أسطول مكوّن بالكامل من الدرجة السياحية (باستثناء على الرحلات إلى ومن القاهرة)، تتوفّر أربع فئات من المقاعد، أولها المقاعد المميزة التي تقع في الصفوف من 1 إلى 3 والتي توفر مساحة أمامية واسعة تبلغ 33 بوصة. ويتمتع المسافرون على هذه الصفوف بالخيار الأول من الوجبات من قائمة الجزيرة كافيه. أما فئة المقاعد المفضّلة التي تقع في الصفوف من 4 إلى 10، فهي توفّر مساحة أمامية تبلغ 31 بوصة ويمكن للمسافرين على فئة الدرجة السياحية Extra من حجزها مجاناً. وتقع فئة مقاعد المساحة الإضافية على الصفين 11 و12 وتتيح للركاب أقصى مساحة أمامية تبلغ 35 إلى 38 بوصة. أما فئة المقاعد العادية، فهي مصممة لتوفير أعلى مستوى من الراحة بمساحة أمامية تبلغ 28 إلى 30 بوصة وبقيمة تنافسية وذلك في الصفوف من 13 إلى 28/29.

