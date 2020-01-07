مال وأعمال

يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في فعاليات معرض الكويت للسيارات 2020، الذي ينطلق في مول 360، ليقدم خدماته التمويلية والعروض والخصومات المميزة بمجال بيع وشراء وتأجير السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات لرواد المعرض، بما يؤكد الحرص على خدمة عملائه وتقديم الحلول التمويلية وابراز مساهماته في سوق السيارات.

ويشهد المعرض كشف الغطاء عن بعض أهم الإصدارات الجديدة والحصرية لأول مرة في السوق الكويتي بمشاركة أشهر العلامات التجارية العالمية من خلال الوكالات المعتمدة محليا لعرض اصدارات السيارات الجديدة للعام 2020.

وقال المدير التنفيذي لمنتجات تمويل وتأجير السيارات في «بيتك»- عاهد العيسى، ان البنك يوفر من خلال علاقة الشراكة مع جميع وكالات السيارات في الكويت، أفضل العروض التسويقية، إلى جانب باقة من الخدمات التمويلية والتسهيلات الائتمانية المتميزة، حسب الاجراءات والضوابط.

وأضاف العيسى خلال كلمته في المؤتمر الصحافي لانطلاق المعرض، أن الاقبال الكبير على المنصة الالكترونية التي اطلقها «بيتك» تحت اسم kfh.com/auto، يتواصل بعد اعادة تصميمها بالكامل لتصبح أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام، لتشمل بالاضافة الى السيارات، منتجات الدراجات النارية، والقوارب والمعدات البحرية.

وبين أن المنصة الالكترونية تتيح امكانية التعرف على اخر عروض السيارات من «بيتك» التي تشمل تمويل شراء السيارات الجديدة، وتمويل شراء السيارات المستعملة، والتأجير مع المواعدة بالتملك، والتأجير مع خدمة الصيانة، بالاضافة الى منتجات الدراجات النارية ومنتجات القوارب والمعدات البحرية من مختلف العلامات التجارية العالمية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح: «يسعدنا في «بيتك» أن نشارك في معرض الكويت للسيارات 2020، حيث حرصنا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث السنوي المهم منذ بداية انطلاقته، بهدف خدمة عملائنا والمجتمع».

