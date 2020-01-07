مال وأعمال

زار وفد من الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني شركة نفط الكويت وذلك لبحث سبل تعزيز اواصر الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خاصة في مجالات التطوير.

وخلال الزيارة اطلع وفد بنك الكويت الوطني نظيره في شركة نفط الكويت على منظومة العمل التي تنتهجها مجموعة الموارد البشرية في البنك، فضلاً عن الأساليب التي تتبعها في مجال التطوير والتأهيل وأفضل الطرق لتعزيز السلوك الايجابي والمحددات التحفيزية للموظفين بالاضافة الى تعزيز سلوكيات العمل الجماعي والانتاجية ونظام الجودة الشاملة وأفضل الحلول الرقمية المتبعة في البنك.

وعقب اللقاء قام وفد مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني الذي ضم انوار السبتي مسؤول في خدمات شؤون الموظفين، وحنين المنصور مسؤول اول نظم المعلومات، وسارة الريس مسؤول علاقات الموظفين، وفيصل دشتي مدير في مجموعة الشركات الاجنبية النفط والتمويل التجاري بزيارة معرض احمد الجابر للنفط والغاز والذي يعد منارة ثقافية تساهم في توثيق تاريخ النفط في الكويت والتعريف بمسيرتها الناجحة في الصناعة النفطية.

ويتمتع بنك الكويت الوطني بعلاقات وثيقة ومميزة مع القطاع النفطي باعتباره البنك الرئيسي لتعاملات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها اضافة الى دوره الفعّال في تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية بصفته الشريك المصرفي الاستراتيجي للقطاع الحكومي».

كما يأخذ البنك على عاتقه تنمية وتطوير العنصر البشري ضمن شراكاته مع جميع المؤسسات وخاصة الحكومية وذلك انسجاماً مع التزامات البنك المجتمعية والتنموية، اضافة الى العديد من مبادرات البنك التي تتواصل سنوياً ايماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما انها تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة. الجدير بالذكر ان البنك اختتم العام الماضي ومن خلال الموارد البشرية للمجموعة برنامجاً تدريبياً لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة شمل التعريف بالأعمال المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الشركات الأجنبية بهدف صقل وتنمية امكانات وقدرات العنصر البشري في القطاع النفطي.

