مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء سحب حملة «اربح كل هالجوائز مع تطبيق التجاري» على الهواتف والألواح الذكية، وقد تم إجراء السحب لهذه الحملة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أماني الحريجي. وقد فاز كل من: أحمد ساكت الهيب بجائزة عبارة عن IPHONE XR، ومحمد خالد حرحش بجائزة عبارة عن Apple Watch Series 4، واكرام سلامة عباس عكاشة بجائزة عبارة عن سماعات Apple Air Pods.

وعلى هامش إجراء السحب والإعلان عن الفائزين في هذه الحملة، أوضح التجاري أن هذه الحملة موجهة لجميع مستخدمي خاصية «ادفع لي» أو «مسح» ضمن خدمات (T-Pay) المقدمة من التجاري والتي تسمح بإجراء التحويل أو الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code عبر تطبيق التجاري موبايل وكذلك العملاء الذين يقومون بتفعيل خدمة الإشعارات عبر تطبيق التجاري موبايل والتي تصل للعميل عن طريق هاتفه الذكي في أي وقت وأي مكان سواء داخل الكويت أو خارجها.

