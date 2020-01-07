مال وأعمال

واصل بنك بوبيان ريادته في المسؤولية الاجتماعية في الكويت خلال عام 2019 سواء من حيث الكم او النوعية في اختيار أهدافه التي يهدف من خلالها الى تأكيد مدى اهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي.

وقال مدير عام بنك بوبيان وليد الياقوت: «نسعى الى خلق نموذج ايجابي في مجال المسؤولية الاجتماعية خارج الاطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نقوم بها او الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت او خارجها».

واضاف: «لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ برامجها على ادارة واحدة بل نعتبر كل إدارات وفروع البنك مسؤولة اجتماعيا ومشاركين رئيسين في بناء المجتمع لذا فإن موظفينا شريك رئيس في خدمة المجتمع ونتحمل لذلك جميعا المسؤولية الاجتماعية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة البسام إن البنك بشهادة الجميع كان الاكثر ظهورا في خدماته الاجتماعية خلال العام الحالي والاعوام السابقة من خلال تبنيــه مبادرات جديدة تماما على الســوق الكويتي استهدفت جميع الشرائح لاسيما الشباب.

