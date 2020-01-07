مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية و9 شركات مجوهرات وشركة صرافة وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بالزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 12 شركة منها واحدة للعقار و7 للصرافة و4 للمجوهرات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 19 شركة عقارية و3 شركات للتأمين.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 68 ترخيصاً موزعة على 44 شركة عقارية و 3 شركات صرافة، و9 شركات مجوهرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقباً لـ 41 شركة عقارية وشركة صرافة و16 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لسبع شركات عقارية وشركتي صرافة و5 شركات مجوهرات إضافة إلى 20 تقريرا للرقابة الميدانية شملت شركتي عقار و8 شركات صرافة و10 للمجوهرات.

