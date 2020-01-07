مال وأعمال

أشار أحدث تقرير اقتصادي الى ان السوق الكويتي اختتم تعاملاته للعام 2019 وهو في صدارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل أفضل عائدات سنوية منذ العام 2014.

وقال التقرير الذي اصدره المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخراً ان الفضل في الأداء القوي الذي تميزت به الأسهم الكويتية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إلى قرار مؤسسة مورغان ستانلي بإدراج السوق في مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، وهو القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الرسمي خلال العام 2020. وكانت مكاسب السوق الكويتي السنوية لافتة، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة23.7% مع مكاسب نسبتها 32.4 في المئة حققها السوق الأول. وجاءت تأكيدات مورغان ستانلي على ترقية السوق في ديسمبر لتعطي زخماً لأداء الأسهم الكويتية قبل إغلاق جلسات العام.

وفي ظل تقدير مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة للسوق الكويتي عند وزن 0.69 في المئة، تتوقع السوق تدفقات أجنبية كبيرة ما بين خاملة ونشطة خلال العام الجديد. وكانت أسهم القطاع المصرفي أكبر الرابحين بين أسهم القطاعات، بارتفاع بلغ 35.7 في المئة هذا العام. بينما سجلت أسهم جميع الشركات القيادية في السوق الكويتي مكاسب كبيرة خلال العام، وخاصة بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، بمكاسب نسبتها 46 في المئة و34.7 في المئة على التوالي.

وأشار تقرير «المركز» الى أن ختام العام 2019 جاء إيجابياً لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الخليجية أرباحاً سنوية بلغت 8.3 في المئة، وحققت جميع الأسواق، عدا سوق سلطنة عمان، عائدات إيجابية.

وكان السوق البحريني ثاني أكبر الرابحين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بارتفاع نسبته 20.4 في المئة في عام 2019، بعد أداء ثابت في العام السابق. وبعد أن كان صاحب أسوأ أداء بين أسواق الخليج في عام 2018، انتعش سوق دبي بمكاسب سنوية بلغت 9.3 في المئة. وبقي السوق القطري، الذي كان أفضل سوق خليجي في 2018، ثابت الأداء مع مكاسب طفيفة بلغت 1.2 في المئة في 2019.

وبرغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة أبوظبي في أواخر العام 2018، لم يشهد سوق الإمارة سوى ارتفاع طفيف عند 3.3 في المئة خلال العام 2019. ولفت تقرير «المركز» إلى أن السوق المالي في سلطنة عمان استمر على الأداء السلبي للعام الثاني على التوالي، وسجل انخفاضاً بلغ 7.9 في المئة في عام 2019.

تباين للسوق السعودي

وعرف السوق السعودي، أكبر سوق خليجي، عاماً متقلباً، ولكنه تمكن من اختتام العام بمكاسب بلغت نسبتها 7.2 في المئة فقط، رغم إدراج السوق في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وربما يعود ذلك إلى تأثر مستثمري السوق بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. إلا أن العام 2019 سيبقى أهم الأعوام في تاريخ البورصة السعودية، التي نفذت بنجاح أحد أكبر عمليات الطرح العام الأولي التي عرفها العالم. وانتهى الاكتتاب العام في أسهم شركة أرامكو السعودية خلال ديسمبر، بحصيلة تقييم بلغت 2 تريليون دولار في الأيام الأولى فحسب من التداول، قبل أن يجني المستثمرون بعض الأرباح.

ولفت تقرير «المركز» إلى تحقيق سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أعلى المكاسب بين الأسهم القيادية الخليجية خلال 2019، بارتفاع في سعر السهم بلغ 67 في المئة. وحلّ سهم بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثانية خليجياً بارتفاع نسبته 51.7 في المئة.

