مال وأعمال

كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر 2019 بنسبة 4.7 في المئة وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، إذ تجاوز الائتمان الممنوح حاجز 38.3 مليار دينار في مقابل 36.6 مليار دينار في اكتوبر 2018. في الوقت الذي مازالت الودائع تنمو بمعدلات محدودة تصل إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.7 في المئة على أساس شهري مقارنة مع 38.1 مليار دينار في سبتمبر 2019.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 779 مليون دينار بنسبة 5 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2018، وبلغ حجمها 16.3 مليار دينار، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغ 744 مليون دينار نسبته 7.4 في المئة مقترباً من 10.6 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بقيمة نمو 213 مليون دينار بنسبة 8 في المئة حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار (تمثل 7.5 في المئة من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو 88 مليون دينار بنسبة 4.4 في المئة متخطياً 2.1 مليار دينار (تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.6 ملايين دينار بنسبة نمو استثنائية 21.3 في المئة.

وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وإلى قطاع التجارة، وإلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 20 مليون دينار و78 مليون دينار و28.8 مليون دينار و1.9 مليون دينار، على التوالي، بنسبة تراجع بلغت 0.01 في المئة و1.4 في المئة و4.2 في المئة و2.6 في المئة على التوالي.

تشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 42.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح دون تغير ملحوظ عن حصتها البالغة نحو 42.4 في المئة إلى إجمالي الائتمان في أكتوبر 2018، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء إلى 28 في المئة من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.3 في المئة لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 70.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح مقابل 69.7 في المئة لنفس الشهر من 2018.

