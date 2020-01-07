مال وأعمال

الأول: يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 73.1 في المئة من التسهيلات الشخصية في أكتوبر 2019 الثاني: من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وارتفعت حصتها إلى 16.1 في المئة مقابل 15.9 في المئة. الثالث: التمويل الاستهلاكي ويشكل 8.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 أعلى من 6.6 في المئة في أكتوبر 2018.

وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.6 مليار دينار بنمو 5.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2019، فيما انخفضت بنسبة شهرية 5.3 في المئة عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في سبتمبر 2019.

