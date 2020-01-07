مال وأعمال

أوضح الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو انفست» فيصل صرخوه أن الوضع السياسي في المنطقة سيؤثر على بيئة الأعمال، لافتاً في مؤتمر صحافي، أمس، بمناسبة انتهاء عملية الاندماج مع شركة «غلوبال» بأن الشركة الجديدة هي شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء وتعد من الأكبر حجماً في المنطقة، هويتها الجديدة «كامكو إنفست» . وأوضح صرخوه أن الشركة باتجاه رفع قيمة محفظتها العقارية إلى مليار دولار في 6 أشهر المقبلة، موضحاً أن هناك عدداً من الفرص العقارية التي تدرسها الشركة في العديد من المناطق حول العالم.

وأضاف أن الشركة تقوم حالياً بترتيب ما بين 4 إلى 5 صفقات في مجال الاندماج والاستحواذ، موضحاً أن خطوة الاندماج تأتي استكمالاً لتنفيذ استراتيجية النمو التي اعتمدتها الشركة في العام 2014 بهدف توسيع قاعدة العملاء وترسيخ العلاقات معهم من خلال توفير مجموعة من الحلول الاستثمارية التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية وتفوق توقعاتهم لتكون الشركة الاستثمارية المفضلة لدى العملاء. فمنذ اعتماد هذه الاستراتيجية، تم التوسع جغرافياً بالتواجد في سوق دبي المالي العالمي كما تم تطوير الخدمات وطرح منتجات جديدة من ضمنها توفير فرص عقارية في الأسواق العالمية.

وقال إن ما يميز «نحن اليوم في المرحلة الثانية من عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية حيث أصبحت كامكو إنفست قوة استثمارية أكثر تنافسية محلياً وإقليمياً بمجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية وخبرات عريقة متخصصة وأنظمة تشغيلية تتماشى مع أفضل المعايير في هذا القطاع».

وأضاف: «ما يميز عملية الاندماج هو التكامل بين الخبرات والمنتجات والخدمات والتي من شأنها أن تدعم المركز التنافسي للشركة بمحفظة خدمات ومنتجات تعد الأكثر تنوعاً ليس فقط في الكويت وإنما على مستوى المنطقة والتي تضم إدارة الأصول، والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية والائتمان مما يصب في مصلحة العملاء بالدرجة الأولى».

ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل كامكو إنفست 13.7 مليار دولار من خلال صناديق ومحافظ في فئات أصول مختلفة منها الأسهم المدرجة وغير المدرجة والعقار وغيرها المنتشرة في الكويت وأسواق المنطقة والعالم. وكانت وكالة موديز في تقريرها أخيراً حول إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي صنفت كامكو إنفست كـ «خامس أكبر مدير أصول في منطقة الخليج العربي».

هيكل تنظيمي

وحول الهيكل التنظيمي، أشار صرخوه: «تم الإعلان مؤخراً عن الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة والذي تم تطويره بالتعاون مع مستشار الموارد البشرية شركة «ميرسر» والذي سيساهم في تطوير الأعمال الأساسية المدرة للرسوم».

وتم التوصل إلي الهيكل التنظيمي الجديد بطريقة علمية بعد إجراء دراسات معمقة تناولت رؤية واستراتيجية الشركة وتقييم الكادر الوظيفي بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية بهدف خلق قوة تنافسية تعتمد على العنصر البشري الذي يعد أحد أهم أصول الشركات العاملة في القطاع المالي عموماً والاستثماري بصورة خاصة.

